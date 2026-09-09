SATELITSKI SNIMCI OTKRILI AKTIVNOSTI IRANA: Šta se dešava ispod planine Pikaks?

IRAN pojačava građevinske radove u području planine Pikaks (Kuh-e Kolang), ispod koje bi, prema tvrdnjama američkih i izraelskih vlasti, mogao da se nalazi objekat povezan sa iranskim nuklearnim programom, pokazuje analiza američkog Centar za strateške i međunarodne studije (CSIS).

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-Analiza novih satelitskih snimaka CSIS-a, koje je Si-En-En ekskluzivno dobio pre njihovog objavljivanja, pokazuje da je ove godine na tom području došlo do primetnog povećanja građevinskih aktivnosti, navodi televizija.

U CSIS-u smatraju da bi u podzemnom objektu ispod planine mogle da se sklapaju centrifuge za obogaćivanje uranijuma, da se obavlja samo obogaćivanje uranijuma ili druge aktivnosti koje bi mogle biti povezane sa nuklearnim oružjem.

Prema analizi satelitskih snimaka, radovi se sada izvode i unutar kompleksa i izvan njega. Uočeno je ojačavanje spoljnih konstrukcija, kao i unapređenje putne infrastrukture.

Američki predsednik Donald Tramp ranije je tvrdio da je planina Pikaks jedan od potencijalnih ciljeva američke vojske, jer bi Iran tamo mogao da skriva centrifuge koje se mogu koristiti za obogaćivanje uranijuma.

BREAKING: Satellite imagery reveals a surge in construction at Iran's Pickaxe Mountain site, likely intended for uranium enrichment and centrifuge assembly. #PickaxeMountain pic.twitter.com/EzEER5BGK4 — WW3 Watchtower (@WW3Watchtower) September 9, 2026

Prema jednom neimenovanom izvoru, američka vojna komanda i dalje ima planove za napad na objekat ispod planine Pikaks. Međutim, nije jasno da li američka municija namenjena uništavanju duboko ukopanih ciljeva ima dovoljnu snagu da razori ovaj kompleks.

Mediji pišu da je Pentagon, četiri dana pre američkog napada na Iran, potpisao hitan ugovor za obnovu podzemnog kompleksa za testiranje u oblasti Vajt Sends u Novom Meksiku.

Satelitski snimci pokazali su da su između 16. i 18. februara na udaljenom delu kompleksa započeli zemljani radovi. Mediji pretpostavljaju da su te aktivnosti bile povezane sa operacijom protiv Irana.

Ipak, nema zvaničnih informacije o tome da li su u Vajt Sendsu zaista sprovedena ispitivanja oružja namenjenog uništavanju ciljeva na velikim dubinama.

sputnikportal.rs

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