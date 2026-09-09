TRAMP MENJA PREGOVARAČKI TIM? Novi MOĆNI igrač u pregovorima o Ukrajini
DIREKTOR CIA Džon Retklif planira da preuzme aktivniju ulogu u pregovorima o rešavanju sukoba u Ukrajini, ali američki predsednik Donald Tramp još nije doneo konačnu odluku o promenama u američkoj „šatl diplomatiji“, pišu mediji, pozivajući se na izvore.
Kako se ističe, Bela kuća već duže vreme razmatra mogućnost reorganizacije pregovaračkog tima, nakon što je mirovni proces zapao u zastoj zbog sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.
Navodi se i da je između Retklifa i specijalnog izaslanika američkog predsednika Stiva Vitkofa došlo do borbe za poziciju glavnog predstavnika SAD u pregovorima.
sputnikportal.rs
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