PANIKA NA FRONTU, ZAPAD DONEO ODLUKU! Završen 36. „Ramštajn“: Evo da li Ukrajini stižu strašni Patrioti i F-16!
ZAVRŠEN je 36. sastanak u formatu „Ramštajn“. Zapadni partneri su najavili nove doprinose za jačanje Ukrajine.
Ovo je izvestilo Ministarstvo odbrane Ukrajine.
Ključni rezultati sastanka Kontakt grupe za odbranu Ukrajine uključivali su sisteme protivvazdušne odbrane, dronove i municiju za Odbrambene snage.
Nakon 36. sastanka – gde je Kijev predstavio svoj ratni plan partnerima – Ukrajini je obećano sledeće:
Nemačka — nove isporuke presretača Patriot, aviona F-16 i nabavka dronova;
Ujedinjeno Kraljevstvo — 100 miliona funti za isporuku američkog oružja preko PURL-a, isporuka dodatnih 95.000 dronova do kraja godine i desetine hiljada granata dugog dometa nabavljenih iz drugih zemalja;
Holandija — doprinos od 300 miliona dolara projektu „Linija dronova“ i 300 raketa protiv bespilotnih letelica;
Estonija — kontinuirana podrška do 2027. godine na nivou od najmanje 0,25% BDP-a;
Norveška — ranije najavljeni paket od 200 miliona dolara za nabavku raketa Patriot;
Španija — 2 miliona evra za gorivo preko Agencije NATO-a za podršku i nabavke, kao i isporuke raketa za protivvazdušnu odbranu i artiljerijske municije;
Poljska — priprema novog paketa pomoći od 50 miliona evra, uključujući sisteme protivvazdušne odbrane;
Švedska — paket podrške od 28 miliona dolara, uključujući doprinos od 14 miliona dolara za PURL.
Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je juče da je Evropska unija odobrila korišćenje sredstava iz kredita od 90 milijardi evra namenjenog podršci Ukrajini za kupovinu presretača za američke sisteme protivvazdušne odbrane Patriot.
strana.news
BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari
Preporučujemo
GENERALU BUDANOVU PRETI ROBIJA: Optužen za korišćenje zabranjenih metoda ratovanja
09. 09. 2026. u 17:06
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
Bešiktaš stao uz Dušana Vlahovića! Klub se oglasio saopštenjem
Bešiktaš je izdao saopštenje povodom odluke da Dušan Vlahović bude upućen Disciplinskom odboru zbog incidenta sa Škrinjarom tokom prvenstvenog meča sa Fenerbahčeom.
08. 09. 2026. u 22:17
Komentari (0)