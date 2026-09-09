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PANIKA NA FRONTU, ZAPAD DONEO ODLUKU! Završen 36. „Ramštajn“: Evo da li Ukrajini stižu strašni Patrioti i F-16!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

09. 09. 2026. u 17:45

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ZAVRŠEN je 36. sastanak u formatu „Ramštajn“. Zapadni partneri su najavili nove doprinose za jačanje Ukrajine.

ПАНИКА НА ФРОНТУ, ЗАПАД ДОНЕО ОДЛУКУ! Завршен 36. „Рамштајн“: Ево да ли Украјини стижу страшни Патриоти и Ф-16!

Foto: U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Noah J. Tancer/ militarywatchmagazine.com

Ovo je izvestilo Ministarstvo odbrane Ukrajine.

Ključni rezultati sastanka Kontakt grupe za odbranu Ukrajine uključivali su sisteme protivvazdušne odbrane, dronove i municiju za Odbrambene snage.

Nakon 36. sastanka – gde je Kijev predstavio svoj ratni plan partnerima – Ukrajini je obećano sledeće:

Nemačka — nove isporuke presretača Patriot, aviona F-16 i nabavka dronova;

Foto: us army staff sgt. ian vega cerezo



Ujedinjeno Kraljevstvo — 100 miliona funti za isporuku američkog oružja preko PURL-a, isporuka dodatnih 95.000 dronova do kraja godine i desetine hiljada granata dugog dometa nabavljenih iz drugih zemalja;

Holandija — doprinos od 300 miliona dolara projektu „Linija dronova“ i 300 raketa protiv bespilotnih letelica;

Estonija — kontinuirana podrška do 2027. godine na nivou od najmanje 0,25% BDP-a;

Norveška — ranije najavljeni paket od 200 miliona dolara za nabavku raketa Patriot;

Španija — 2 miliona evra za gorivo preko Agencije NATO-a za podršku i nabavke, kao i isporuke raketa za protivvazdušnu odbranu i artiljerijske municije;

Foto: Tanjug/ AP Photo/Dan Bashakov


Litvanija — 10 miliona dolara za PURL;

Poljska — priprema novog paketa pomoći od 50 miliona evra, uključujući sisteme protivvazdušne odbrane;

Švedska — paket podrške od 28 miliona dolara, uključujući doprinos od 14 miliona dolara za PURL.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je juče da je Evropska unija odobrila korišćenje sredstava iz kredita od 90 milijardi evra namenjenog podršci Ukrajini za kupovinu presretača za američke sisteme protivvazdušne odbrane Patriot.

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