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"I LIST PADNE KAD POŽUTI" Analena Berbok se povlači iz javnog života

Novosti online

09. 09. 2026. u 17:33

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BIVŠI ministar spoljnih poslova Nemačke Analena Berbok izjavila je da želi da se povuče iz javnog života i ubuduće nastupa kao privatno lice.

И ЛИСТ ПАДНЕ КАД ПОЖУТИ Аналена Бербок се повлачи из јавног живота

Foto: Printskrin/Jutjub/President of the General Assembly

Berbok je to rekla 8. septembra u razgovoru za nemački list „Handelsblat“, ističući da za nju ovaj trenutak predstavlja priliku da započne novo poglavlje van politike.

Berbok je bila na funkciji nemačkog ministara spoljnih poslova od decembra 2021. do maja 2025. godine.

Ona je potom preuzela funkciju predsedavajuće Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, a njen mandat na toj poziciji počeo je u septembru 2025. godine.

(Politika)

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