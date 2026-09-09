Svet

GENERALU BUDANOVU PRETI ROBIJA: Optužen za korišćenje zabranjenih metoda ratovanja

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

09. 09. 2026. u 17:06

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ŠEF kabineta Vladimira Zelenskog i bivši načelnik Glavne obaveštajne uprave (GUR) Ministarstva odbrane Ukrajine general Kirilo Budanov optužen je u odsustvu u Rusiji za korišćenje zabranjenih sredstava i metoda ratovanja.

ГЕНЕРАЛУ БУДАНОВУ ПРЕТИ РОБИЈА: Оптужен за коришћење забрањених метода ратовања

Foto: Ludovic MARIN/AFP/Profimedia

Budanov se tereti po članu 1 ruskog Krivičnog zakonika koji se odnosi na upotrebu sredstava i metoda ratovanja zabranjenih međunarodnim ugovorima. Ta odredba obuhvata zlostavljanje ratnih zarobljenika ili civilnog stanovništva, deportaciju civila, pljačku nacionalne imovine na okupiranoj teritoriji, kao i upotrebu zabranjenih sredstava i metoda tokom oružanog sukoba.

Za ova krivična dela predviđena je kazna do 20 godina zatvora.

Budanov se u Rusiji nalazi i na spisku terorista i ekstremista.

(rt.rs)

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