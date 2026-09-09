GENERALU BUDANOVU PRETI ROBIJA: Optužen za korišćenje zabranjenih metoda ratovanja
ŠEF kabineta Vladimira Zelenskog i bivši načelnik Glavne obaveštajne uprave (GUR) Ministarstva odbrane Ukrajine general Kirilo Budanov optužen je u odsustvu u Rusiji za korišćenje zabranjenih sredstava i metoda ratovanja.
Budanov se tereti po članu 1 ruskog Krivičnog zakonika koji se odnosi na upotrebu sredstava i metoda ratovanja zabranjenih međunarodnim ugovorima. Ta odredba obuhvata zlostavljanje ratnih zarobljenika ili civilnog stanovništva, deportaciju civila, pljačku nacionalne imovine na okupiranoj teritoriji, kao i upotrebu zabranjenih sredstava i metoda tokom oružanog sukoba.
Za ova krivična dela predviđena je kazna do 20 godina zatvora.
Budanov se u Rusiji nalazi i na spisku terorista i ekstremista.
(rt.rs)
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