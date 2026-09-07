Svet

VITKOF I KUŠNER DONELI NOVI PLAN U KIJEV? Donbas ostaje ključna tačka spora

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

07. 09. 2026. u 15:42

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SPECIJALNI izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof i zet američkog lidera Džared Kušner doneli su na pregovore u Kijevu ažurirane verzije „ranije objavljenih dokumenata“, piše Fajnenšel tajms, pozivajući se na izvore.

ВИТКОФ И КУШНЕР ДОНЕЛИ НОВИ ПЛАН У КИЈЕВ? Донбас остаје кључна тачка спора

Foto: Tanjug/AP/Francisco Seco

Prema navodima lista, dokumenti koji se odnose na rešavanje sukoba revidirani su „uzimajući u obzir promenjene okolnosti“, nakon što su prethodni pokušaji postizanja mira dospeli u ćorsokak.

Ipak, kako tvrde izvori „Fajnenšel tajmsa“, američki predstavnici nisu doneli mnogo suštinski novih predloga. Vašington pokušava da se vrati na ranije razmatrane opcije i smanji razlike između Moskve i Kijeva.

Jedno od ključnih pitanja ostaje budućnost dela Donbasa koji je pod kontrolom Ukrajine. Rusija smatra Donbas delom svoje teritorije nakon što je 2022. proglasila pripajanje Donjecke i Luganske oblasti, što Ukrajina i većina međunarodne zajednice ne priznaju.

Pregovori Vitkofa i Kušnera sa Zelenskim u Kijevu trajali su više od četiri sata. Američki predstavnici su 5. septembra u Moskvi proveli više od tri sata na sastanku sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Prva verzija američkog plana za rešavanje sukoba objavljena je u novembru 2025. godine. Predloženi dokument sadržao je 28 tačaka i predviđao je, između ostalog, bezbednosne garancije za Ukrajinu, ograničenje brojnosti Oružanih snaga Ukrajine, odustajanje Kijeva od ulaska u NATO, postepeno ukidanje sankcija Rusiji i dogovore o teritorijalnim pitanjima.

sputnikportal.rs

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