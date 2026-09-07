VITKOF I KUŠNER DONELI NOVI PLAN U KIJEV? Donbas ostaje ključna tačka spora
SPECIJALNI izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof i zet američkog lidera Džared Kušner doneli su na pregovore u Kijevu ažurirane verzije „ranije objavljenih dokumenata“, piše Fajnenšel tajms, pozivajući se na izvore.
Prema navodima lista, dokumenti koji se odnose na rešavanje sukoba revidirani su „uzimajući u obzir promenjene okolnosti“, nakon što su prethodni pokušaji postizanja mira dospeli u ćorsokak.
Ipak, kako tvrde izvori „Fajnenšel tajmsa“, američki predstavnici nisu doneli mnogo suštinski novih predloga. Vašington pokušava da se vrati na ranije razmatrane opcije i smanji razlike između Moskve i Kijeva.
Jedno od ključnih pitanja ostaje budućnost dela Donbasa koji je pod kontrolom Ukrajine. Rusija smatra Donbas delom svoje teritorije nakon što je 2022. proglasila pripajanje Donjecke i Luganske oblasti, što Ukrajina i većina međunarodne zajednice ne priznaju.
Pregovori Vitkofa i Kušnera sa Zelenskim u Kijevu trajali su više od četiri sata. Američki predstavnici su 5. septembra u Moskvi proveli više od tri sata na sastanku sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.
Prva verzija američkog plana za rešavanje sukoba objavljena je u novembru 2025. godine. Predloženi dokument sadržao je 28 tačaka i predviđao je, između ostalog, bezbednosne garancije za Ukrajinu, ograničenje brojnosti Oružanih snaga Ukrajine, odustajanje Kijeva od ulaska u NATO, postepeno ukidanje sankcija Rusiji i dogovore o teritorijalnim pitanjima.
sputnikportal.rs
BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari
Preporučujemo
NOVI POTEZ UKRAJINSKE KOMANDE KOD HARKOVA: Žene u odbrani, muškarci na jurišu!
06. 09. 2026. u 16:11
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
Pao poljubac Duška i Karleuše: Izgovorio najemotivnije priznanje - pevačica nije zadržala suze (Foto)
JELENA Karleuša i Duško Tošić ponovo su privukli pažnju na velikoj proslavi rođendana svojih ćerki Atine i Nike. Bivši supružnici tokom večeri bili su veoma prisni, a poseban trenutak dogodio se kada su razmenili poljubac, što je dodatno podgrejalo priče o njihovom odnosu nakon turbulentnog perioda.
07. 09. 2026. u 08:35
Komentari (0)