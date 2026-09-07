MERC ŠOKIRAN POBEDOM AfD: Svestan sam lične odgovornosti

NEMAČKA kancelar Fridrih Merc izjavio je da je "šokiran" pobedom Alternative za Nemačku (AfD) na izborima u pokrajini Saksonija-Anhalt i da će ovaj trijumf ultradesničarske stranke imati "posledice".

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Predsednik vlade je poručio da su njene "vrednosti i dalje validne", ali da su u Nemačkoj "potrebne korenite reforme".

- Svestan sam lične odgovornosti koju imam prema našoj zemlji - kazao je Merc i dodao da je "spreman da preuzme odgovornost".

Merc se uživo obraća iz Berlina, na konferenciji za medije koju drži sa stranačkim kolegom Svenom Šulceom, dosadašnjim demohrišćanskim premijerom te istočne pokrajine.

AfD je ubedljivo je pobedila na izborima koji su juče održani u Saksoniji-Anhalt, ostavivši daleko iza sebe glavne rivale, pre svega Mercovu i Šulceovu Demohrišćansku uniju (CDU).

- Ultradesničarska partija nakon ove pobede ima novi cilj, a to je da osvoji najmanje 40 odsto glasova na narednim saveznim izborima - izjavila je danas Alis Vajdel, koja zajedno sa Tinom Hrupalom kopredsedava strankom u nacionalnim anketama vodi sa 28 odsto podrške.

Ona je ocenila da je pobeda AfD u nedelju pokazala da je kancelar Merc iz Hrišćanskodemokratske unije (CDU) postao "veliki teret" za Nemačku.

- Nijedan kancelar do sada nije bio toliko nepopularan kao Fridrih Merc, koji je postao veliki teret za prosperitetan razvoj Nemačke. Izbori u Saksoniji-Anhaltu pokazali su da ljudi očekuju promenu u politici - rekla je Vajdel.

(Kurir)