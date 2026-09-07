OGLASIO SE KREMLJ: Otvorena vrata za novi razgovor Putina i Trampa

KREMLj ne isključuje mogućnost telefonskog razgovora između ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog predsednika Donalda Trampa nakon posete američkih pregovarača, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

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On je izbegao da odgovori na pitanje da li može da otkrije sadržaj sastanaka Putina sa američkim specijalnim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom prošle sedmice, dodajući i da Kremlj još nije dobio rezultate pregovora dvojice izaslanika sa ukrajinskom delegacijom koja je usledila nakon njihove posete Moskvi, prenosi agencija RIA Novosti.

Peskov je ponovio izjave ruskih zvaničnika da se u budućnosti ne isključuje mogućnost trilatelarnih pregovora ruske, ukrajinske i američke delegacije, istakavši da je suviše rano govoriti o lokaciji i vremenu takvog sastanka.

Posetu Kušnera i Vitkofa Moskvi ocenio je kao korak ka miru.

- Visoko cenimo mirotvorne napore američkih pregovarača - rekao je Peskov i dodao da Putin "visoko ceni" Trampove napore da se postigne mir.

Govoreći o povećanom vojnom prisustvu na norveško-ruskoj granici, on je rekao da to "ne može da se ne shvati kao pretnja Rusiji" i da predstavlja razlog za dodatne bezbednosne mere.

Ranije danas, ruski ambasador u Norveškoj Nikolaj Korčunov saopštio je da je Norveška rasporedila artiljerijski bataljon od četiri samohodne haubice K9 južnokorejske proizvodnje sa dometom do 40 kilometara u blizini ruske granice, sa planovima da se domet u budućnosti poveća na 120 kilometara.