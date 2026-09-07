Svet

KALIBAF ODGOVORIO HEGSETU: "Napadnete li naše objekte, bićete napadnuti"

В.Н.

07. 09. 2026. u 13:21

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PREDSEDNIK parlamenta Irana Mohamad Bager Kalibaf izjavio je danas da će ta zemlja uzvratiti Sjedinjenim Američkim Državama ukoliko budu napale iransku imovinu.

КАЛИБАФ ОДГОВОРИО ХЕГСЕТУ: Нападнете ли наше објекте, бићете нападнути

Profimedia

- Stvari su jednostavne. Lanac proizvodnje nafte i gasa ovde je razgranat, dostupan i izložen. Američke naftne i gasne kompanije širom ovih voda i na ovim postrojenjima takođe su izložene. Napadnete li naše objekte, bićete napadnuti. To smo već dokazali. Pitajte baze koje više nisu u funkciji - napisao je on na društvenoj mreži Iks odgovarajući na objavu šefa Pentagona.

- Ako Iran puca na američke brodove, mi ćemo uništiti i potopiti njihove naftne tankere. Sve što treba da urade jeste da ne pucaju na američku mornaricu. Iranska flota naftnih tankera je nezaštićena. Iran nema mornaricu ni vazduhoplovstvo. Naši brodovi i podmornice mogu sve da pogode u zonama odgovornosti CENTKOM-a i USPAKOM-a - rekao je Hegset. 

 

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