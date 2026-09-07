KALIBAF ODGOVORIO HEGSETU: "Napadnete li naše objekte, bićete napadnuti"

PREDSEDNIK parlamenta Irana Mohamad Bager Kalibaf izjavio je danas da će ta zemlja uzvratiti Sjedinjenim Američkim Državama ukoliko budu napale iransku imovinu.

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- Stvari su jednostavne. Lanac proizvodnje nafte i gasa ovde je razgranat, dostupan i izložen. Američke naftne i gasne kompanije širom ovih voda i na ovim postrojenjima takođe su izložene. Napadnete li naše objekte, bićete napadnuti. To smo već dokazali. Pitajte baze koje više nisu u funkciji - napisao je on na društvenoj mreži Iks odgovarajući na objavu šefa Pentagona.

It’s simple: the oil and gas production chain here is sprawling, accessible, and exposed. American oil and gas companies across these waters and facilities share that exposure. Strike our assets and you get struck. We’ve already proven it. Ask the bases that are no longer viable. https://t.co/XiHAf6KzqV pic.twitter.com/0wBf40K4D3 — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) September 7, 2026

- Ako Iran puca na američke brodove, mi ćemo uništiti i potopiti njihove naftne tankere. Sve što treba da urade jeste da ne pucaju na američku mornaricu. Iranska flota naftnih tankera je nezaštićena. Iran nema mornaricu ni vazduhoplovstvo. Naši brodovi i podmornice mogu sve da pogode u zonama odgovornosti CENTKOM-a i USPAKOM-a - rekao je Hegset.



