POGINULI U SUDARU KOD LJIGA: Teška saobraćajna nesreća na Ibarskoj magistrali
DVE osobe poginule su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas na Ibarskoj magistrali u mesto Dići u opštini Ljig, rečeno je u Policijskoj upravi Valjevo.
Saobraćajna nesreća dogodila se u 17.15 časova i u njoj su učestvovala dva motocikla.
Do nesreće je došlo kada su se sva motocikla direktno sudarila.
Jednim motociklom je upravljalo lice A.V. (31), a drugim I.T. (56) i sa njim je na vozilu bilo i lice K.T. (33).
Oba vozača su na licu mesta poginuila, a K.T, lice koje je bilo iza vozača na jednom motociklu, prevezeno je u bolnicu u Valjevu i van životne opasnosti je.
Tužilac je izašao na mesto nesreće, a saobraćaj koji je bio u prekidu u oba smera, u međuvremenu je normalizovan.
Tanjug
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