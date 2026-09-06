KUŠNER I VITKOF DALI PAR "VASPITNIH", PA SAD MENJA PLOČU: Zelenski traži pregovore sa Rusima, kako je Putin i sam otkrio
UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski izjavio je danas da je nastavak pregovora između Ukrajine i Rusije moguć, ali da ključna pitanja, uključujući i teritorijalna, mogu da se reše samo na nivou sastanka lidera tih zemalja.
Zelenski je, na zajedničkoj konferenciji za novinare sa specijalnim američkim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, rekao da su oni nastavili pregovarački proces tako što su posetili Rusiju, a zatim i Ukrajinu, prenosi Unian.
On je kazao da je tokom sastanka sa izaslanicima američkog predsednika Donalda Trampa bilo reči o mogućnosti za okončanje rata, i za nastavak pregovora sa Rusijom. "Mislim da ćemo učiniti sve, sve strane, da nastavimo ove pregovore.
Glavno je da danas imamo ovu priliku da razgovaramo o svemu, bezbednosnim garancijama, i zaista govorimo o budućnosti Ukrajine. I svi želimo, ovde imamo solidarnost, svi želimo da se rat što pre završi", rekao je Zelenski.
Dodao je da je sa Vitkofom i Kušnerom razgovarao i o "planu za prosperitet Ukrajine" i naglasio je da je za Ukrajinu važno ne samo da okonča rat, već i da dobije bezbednosne i ekonomske garancije.
- Svi razumemo izazove koji nas očekuju nakon završetka rata. Razgovaramo o njima međusobno. Razumemo da naša vojska mora biti jaka, i to je naša primarna garancija bezbednosti, ali sve to zahteva resurse... I stoga, garancije moraju biti jake. Jasne garancije za Ukrajinu, rekao bih, da se rat ne bi vratio - istakao je Zelenski.
Prema njegovim rečima, nakon posebnog sastanka na kojem su bili prisutni i predstavnici Velike Britanije, Francuske i Nemačke, zajedno sa Kušnerom, Vitkofom i Zelenskim, Ukrajina, Sjedinjene Američke Države i evropski partneri su se složili da se sastanu u bliskoj budućnosti kako bi nastavili pregovore o uspostavljanju pravednog mira.
(Tanjug)
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