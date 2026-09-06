Marakana slavi 63. rođendan, a "delije" napravile spektakularnu bakljadu! (VIDEO)

Nenad Minaković morao je da zaustavi igru.

Foto: Novosti/Č.V.

Crvena zvezda vodi protiv Partizana u 180. Večitom derbiju sa 2:1, ali je odmah na početku drugog poluvremena usledio prekid.

"Delije" su spektakularnom bakljadom proslavile 63. rođendan Marakane i fenomenalnim prizorom oduševile sve one kojima su crveno-bele boje u srcu.

Podsetimo, gosti su došli do vođstva u 52. sekundi preko Brazilca Žea, dok je izjednačio u 17. minutu debitant u derbijima Bamba Dijang.

Potpuni preokret usledio je u režiji kapitena Mirka Ivanića, koji je sa "bele tačke" pogodio za 2:1, pa se tim rezultatom otišlo na odmor.

Odmah potom usledila je bakljada i prekid od tri minuta, da bi Minaković posle toga dao znak da se meč nastavi.

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