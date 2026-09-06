POTPUNI KOLAPS NA BLOKADERSKOJ LISTI: Neki ucenama primorani da „sami odustanu“, drugi glasno otkačili blokadere!

U TOKU je opšti potop i masovna bežanija!

Foto: Spasa DAKIC/Sipa Press/Profimedia

Blokaderska kula od karata raspada se u komade, dok kandidati u panici beže glavom bez obzira!

Iza kulisa lažnog jedinstva blokaderske liste sprovodi se brutalna čistka i strahovit pritisak!

Dok su jedni pod teškim ucenama i torturom bili primorani da „sami odustanu“, drugi su bez razmišljanja i naglas otkačili blokaderske foteljaše, ne želeći više da učestvuju u ovoj nesvakidašnjoj prevari!

Spisak onih koji su napustili ovaj brod koji nezadrživo tone je sve duži!

Tako je profesor istorije Radivoje Minić (br. 191 na listi) bio prinuđen da sam podnese ostavku!

Bežanija se nastavlja i među zamenskim kandidatima, gde su svesni prevare sami digli ruke i otkačili blokadere: lider UG „Starosedeoci Kraljeva“ Ivan Matović, penzionisana profesorka Pravnog fakulteta BU i bivši sudija Ustavnog suda Olivera Vučić, diplomirani građevinski inženjer Branko Vukićević i diplomirani inženjer građevine Goran Marenović!

Rasulo je poprimilo epske razmere jer su listu u potpunom rasulu napustili i penzionisani profesor PMF-a u Kragujevcu Aleksandar Ostojić (br. 31), docent na PMF-u u Kragujevcu Jelena Đurđević Nikolić (br. 120), saradnik u nastavi na GAF-u u Nišu Ljiljana Jevremović (br. 142), profesorka na Građevinskom fakultetu u Beogradu Jelena Dobrić (br. 150), mašinski inženjer Dejan Nikolić (br. 185), ugostitelj Emir Lotinac (br. 215), izvršni direktor NVO „Romanipen“ Božidar Nikolić (br. 222) i docent na Građevinskom fakultetu u Beogradu Nenad Fric (br. 246)!

Nakon ovog masovnog egzodusa jasnije je nego ikad: blokaderska lista je doživela potpuni fijasko, jer je čak i blokaderima dojadilo da budu moneta u rukama “profesorske elite”.

I onima koji su prihvatili mesto na listi, postalo je jasno da su blokaderi prevaranti i lažovi, pa su brže bolje krenuli masovno da napuštaju blokaderski "Titanik".