Politika

POTPUNI KOLAPS NA BLOKADERSKOJ LISTI: Neki ucenama primorani da „sami odustanu“, drugi glasno otkačili blokadere!

В. Н.

06. 09. 2026. u 19:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U TOKU je opšti potop i masovna bežanija!

ПОТПУНИ КОЛАПС НА БЛОКАДЕРСКОЈ ЛИСТИ: Неки уценама приморани да „сами одустану“, други гласно откачили блокадере!

Foto: Spasa DAKIC/Sipa Press/Profimedia

Blokaderska kula od karata raspada se u komade, dok kandidati u panici beže glavom bez obzira!

Iza kulisa lažnog jedinstva blokaderske liste sprovodi se brutalna čistka i strahovit pritisak!

Dok su jedni pod teškim ucenama i torturom bili primorani da „sami odustanu“, drugi su bez razmišljanja i naglas otkačili blokaderske foteljaše, ne želeći više da učestvuju u ovoj nesvakidašnjoj prevari!

Spisak onih koji su napustili ovaj brod koji nezadrživo tone je sve duži!

Tako je profesor istorije Radivoje Minić (br. 191 na listi) bio prinuđen da sam podnese ostavku!

Bežanija se nastavlja i među zamenskim kandidatima, gde su svesni prevare sami digli ruke i otkačili blokadere: lider UG „Starosedeoci Kraljeva“ Ivan Matović, penzionisana profesorka Pravnog fakulteta BU i bivši sudija Ustavnog suda Olivera Vučić, diplomirani građevinski inženjer Branko Vukićević i diplomirani inženjer građevine Goran Marenović!

Rasulo je poprimilo epske razmere jer su listu u potpunom rasulu napustili i penzionisani profesor PMF-a u Kragujevcu Aleksandar Ostojić (br. 31), docent na PMF-u u Kragujevcu Jelena Đurđević Nikolić (br. 120), saradnik u nastavi na GAF-u u Nišu Ljiljana Jevremović (br. 142), profesorka na Građevinskom fakultetu u Beogradu Jelena Dobrić (br. 150), mašinski inženjer Dejan Nikolić (br. 185), ugostitelj Emir Lotinac (br. 215), izvršni direktor NVO „Romanipen“ Božidar Nikolić (br. 222) i docent na Građevinskom fakultetu u Beogradu Nenad Fric (br. 246)!

Nakon ovog masovnog egzodusa jasnije je nego ikad: blokaderska lista je doživela potpuni fijasko, jer je čak i blokaderima dojadilo da budu moneta u rukama “profesorske elite”.
I onima koji su prihvatili mesto na listi, postalo je jasno da su blokaderi prevaranti i lažovi, pa su brže bolje krenuli masovno da napuštaju blokaderski "Titanik".

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MINKA ŽIVI ZAHVALJUJUĆI GENERALU MLADIĆU: Ratko je spasao život muslimanskoj devojčici (VIDEO)

MINKA ŽIVI ZAHVALjUJUĆI GENERALU MLADIĆU: Ratko je spasao život muslimanskoj devojčici (VIDEO)