BLUMBERG: Stav Rusije o okončanju sukoba u Ukrajini se pooštrava
RUSKI zahtevi za okončanje ukrajinskog sukoba postaju sve stroži, izveštava Blumberg.
- Zahtevi Moskve postaju sve stroži zbog vere u vojnu superiornost nad Ukrajinom - navodi se u tekstu.
Prema agenciji, nakon pregovora sa Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, Kremlj nije dao nikakve naznake da namerava da odustane od svojih ciljeva u Ukrajini.
Dan ranije, razgovori ruskog lidera Vladimira Putina sa Vitkofom i Kušnerom trajali su više od tri sata. Američki specijalni predstavnici izneli su niz ideja za moguće načine za okončanje sukoba u Ukrajini.
Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov nazvao je Putinov sastanak sa Vitkofom i Kušnerom pravovremenim i veoma korisnim za obe strane.
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