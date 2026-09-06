Svet

BLUMBERG: Stav Rusije o okončanju sukoba u Ukrajini se pooštrava

Novosti online

06. 09. 2026. u 15:57

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RUSKI zahtevi za okončanje ukrajinskog sukoba postaju sve stroži, izveštava Blumberg.

БЛУМБЕРГ: Став Русије о окончању сукоба у Украјини се пооштрава

Foto: Depositphotos/ rarrarorro/ Profimedia/ Alexander Shcherbak

- Zahtevi Moskve postaju sve stroži zbog vere u vojnu superiornost nad Ukrajinom - navodi se u tekstu.

Prema agenciji, nakon pregovora sa Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, Kremlj nije dao nikakve naznake da namerava da odustane od svojih ciljeva u Ukrajini.

Dan ranije, razgovori ruskog lidera Vladimira Putina sa Vitkofom i Kušnerom trajali su više od tri sata. Američki specijalni predstavnici izneli su niz ideja za moguće načine za okončanje sukoba u Ukrajini.

Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov nazvao je Putinov sastanak sa Vitkofom i Kušnerom  pravovremenim i veoma korisnim za obe strane.

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