"ČESTITAM MOJOJ PRIJATELJICI ALIS VAJDEL, DRUGA EVROPA JE MOGUĆA" Mateo Salvini čestitao AfD ubedljivu pobedu na izborima

ITALIJANSKI ministar saobraćaja i infrastrukture Mateo Salvini čestitao je danas nemačkoj ekstremno desničarskoj stranci Alternativa za Nemačku (AfD) pobedu na lokalnim izborima u saveznoj državi Saksonija-Anhalt, navodeći da je to primer da je "druga Evropa moguća".

Foto: Riccardo Antimiani/ANSA via AP

Salvini je u objavi na platformi X rekao da čestita svojoj "prijateljici Alis Vajdel i celoj stranci AfD na pobedi u Saksoniji-Anhaltu", prenosi Ansa.

- Ogroman uspeh, koji ističe snažnu potražnju za promenama, bezbednošću i radnim mestima, suočeni sa onima sa levice koji su podsticali strahove i katastrofalne scenarije. Strah? Teror? Opasnost? Ne, to se zove demokratija. Druga Evropa je moguća - kazao je Salvini.

Prema projekcijama organizacije nemačkih regionalnih emitera ARD, AfD je po prvi put pobedila na danas održanim lokalnim izborima, gde je postgla rekordan rezultat od 44,5 odsto glasova.

Prema istim projekcijama, vladajuća Demohrišćanska unija (CDU) ima značajno lošije rezultate u odnosu na očekivanja, dok Levica, Zeleni i SPD imaju zagarantovana mesta u parlamentu.

(Tanjug)