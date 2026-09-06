"ČESTITAM MOJOJ PRIJATELJICI ALIS VAJDEL, DRUGA EVROPA JE MOGUĆA" Mateo Salvini čestitao AfD ubedljivu pobedu na izborima
ITALIJANSKI ministar saobraćaja i infrastrukture Mateo Salvini čestitao je danas nemačkoj ekstremno desničarskoj stranci Alternativa za Nemačku (AfD) pobedu na lokalnim izborima u saveznoj državi Saksonija-Anhalt, navodeći da je to primer da je "druga Evropa moguća".
Salvini je u objavi na platformi X rekao da čestita svojoj "prijateljici Alis Vajdel i celoj stranci AfD na pobedi u Saksoniji-Anhaltu", prenosi Ansa.
- Ogroman uspeh, koji ističe snažnu potražnju za promenama, bezbednošću i radnim mestima, suočeni sa onima sa levice koji su podsticali strahove i katastrofalne scenarije. Strah? Teror? Opasnost? Ne, to se zove demokratija. Druga Evropa je moguća - kazao je Salvini.
Prema projekcijama organizacije nemačkih regionalnih emitera ARD, AfD je po prvi put pobedila na danas održanim lokalnim izborima, gde je postgla rekordan rezultat od 44,5 odsto glasova.
Prema istim projekcijama, vladajuća Demohrišćanska unija (CDU) ima značajno lošije rezultate u odnosu na očekivanja, dok Levica, Zeleni i SPD imaju zagarantovana mesta u parlamentu.
(Tanjug)
Preporučujemo
AFD PRED ISTORIJSKIM TRIJUMFOM: Sve oči uprte u Saksoniju-Anhalt
06. 09. 2026. u 07:47
AfD pred istorijskom pobedom: Merc pozvao na obračun
05. 09. 2026. u 22:34
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Dušan Vlahović je gazda u Istanbulu! Bešiktaš golom Srbina slavio na gostovanju Fenerbahčeu (VIDEO)
Fudbaleri Bešiktaša slavili su na gostovanju Fenerbahčeu sa 2:1 u 4. kolu turskog šampionata.
05. 09. 2026. u 21:04
ZIMSKO RAČUNANjE VREMENA: Evo kada se satovi pomeraju unazad - spavaćemo sat vremena duže
ZIMSKO računanje vremena počinje poslednjeg vikenda u oktobru, kada se kazaljke pomeraju jedan sat unazad.
05. 09. 2026. u 12:41
Komentari (0)