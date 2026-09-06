Furiozan finiš najbolje na svetu: Sabalenka gubila 1:3, a onda...

Najbolja teniserka sveta Arina Sabalenka plasirala se u četvrtfinale US opena, pošto je danas u Njujorku u osmini finala pobedila Amerikanku Tejlor Tauzend rezultatom 2:0 (po setovima 6:4, 6:3)

AP Photo/Heather Khalifa

Meč je trajao 75 minuta igre, a obe teniserke su napravile po nekoliko brejkova u prvom setu.

Sabalenka je bila uspešnija i sa 6:4 došla do vođstva u setovima.

Tauzend je povela 3:1 u drugom setu, a zatim je Beloruskinja došla do pet uzastopnih gemova za pobedu i plasman među osam najboljih na poslednjem grend slemu, u Njujorku.

Foto: Tanjug/AP Photo/Yuki Iwamura

Vodeća teniserka VTA liste će u četvrtfinalu US opena igrati protiv pobednice meča između Marte Kostjuk iz Ukrajine i Linde Noskove iz Češke.

Čehinja je nedavno osvojila prvi grend slem, trijumfom na Vimbldonu. Ona je u finalu savladala sunarodnicu Karolinu Muhovu.

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