Španac zagrmeo posle pobede u Derbiju: Rijera otkrio zašto je ljut!

Crveno-beli nastavili niz nepobedivosti u Večitim derbijima.

FOTO: FK Crvena zvezda

Crvena zvezda je i 15. put uzastopno završila Večiti derbi bez poraza. U 180. po redu okršaju sa Partizanom, branilac titule je opravdao ulogu favorita i trijumfovao 2:1 (2:1), golovima debitanta Bambe Dijanga i Mirka Ivanića.

Iako su crno-beli poveli najbržim pogotkom u derbijima, Brazilca Žea u 49. sekundi, potpuni preokret doneli su pojačanje u špicu crveno-belih i kapiten tima sa Marakane, već do odlaska na poluvreme.

U nastavku mreže su mirovale, pa je Zvezda opravdala epitet favorita, a trener domaćih Albert Rijera debitovao pobedom u večitim derbijima.

Posle meča, Španac je izneo svoje viđenje utakmice na stadionu "Rajko Mitić":

"Nisam ovde samo da budem zbog rezultata, to će doći. Razočaran sam kako smo fizički izgledali, nema igrača koji je normalno završio utakmicu. Pričam o fudbalu, već o tome kako smo igrali, ako hoćemo da igramo Evropu na određenom nivou mi moramo da trčimo. Problem je fizičke prirode, nismo spremni i zato ne možemo da odigramo kvalitetnu loptu. Bili smo umorni i ne možemo da napravimo dobar pas. Kada uzmemo loiptu ne moćžemo da odigramo dobro. Pobedili smo tri boda, mogu da uživaju igrači večeras, ali sutra...", izneo je prve impresije Albert Rijera.

Partizan je promenio neke stvari u drugom poluvremenu...

"Veoma jednostavno razumeti, bilo je dosta rotacija, mi smo bili umorni nismo odigrali kako umemo, imaćemo problem, ne sa Partizanom, nego sa bilo kojim drugim timom. Nismo pokazali igru sa loptom u drugom poluvremenu, jer fizički nismo bili spremni i onda smo zbog toga defanzivno patili. Znam da je to problem, znam da moram da ga rešim i znam šta da radim od sutra. Nisam ovde samo zbog rezultata, dobićemo mnogo utakmica, ali moramo da budemo spremni i da igramo na višem nivou", zaključio je Rijera.

Crvena zvezda će u 8. kolu gostovati ekipi IMT, koja svoje mečeve kao domaćin igra na lozničkom "Lagatoru".

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