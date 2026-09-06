Svet

KIJEV U STRAHU ZBOG NOVOG RUSKOG ORUŽJA: Otkriveno šta ove bespilotne rakete zapravo mogu na terenu! (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

06. 09. 2026. u 15:44

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DANAŠNjE lansiranje ruskih bespilotnih raketa „Banderol“ u pravcu Odeske i Kijevske oblasti otkrilo je njihovu ključnu taktičku karakteristiku: produženi let na izuzetno maloj visini.

КИЈЕВ У СТРАХУ ЗБОГ НОВОГ РУСКОГ ОРУЖЈА: Откривено шта ове беспилотне ракете заправо могу на терену! (ВИДЕО)

Foto: MO Ukrajine

Ovo je prema ukrajinskim resursima za praćenje.

Na Odeskom pravcu, ciljevi (ruske rakete) su ostali neotkriveni za opremu za detekciju skoro tokom cele svoje rute i detektovani su tek kada su dobijali na visini u priobalnoj zoni.

Slična situacija je primećena na severu Ukrajine. Zbog složenog terena, rečnih korita i šumovitih područja, rakete „Banderol“ su detektovane samo sporadično, kada su morale da povećaju visinu leta.

-Kombinacija visoke manevarske sposobnosti i profila na maloj visini čini takve ciljeve izuzetno teškim za blagovremeno otkrivanje. Ako Rusija počne sistematski da primenjuje takvu taktiku, vreme reagovanja i donošenja odluka za snage protivvazdušne odbrane moglo bi se smanjiti na samo nekoliko minuta, napominju resursi.

(strana.news)

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