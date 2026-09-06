KIJEV U STRAHU ZBOG NOVOG RUSKOG ORUŽJA: Otkriveno šta ove bespilotne rakete zapravo mogu na terenu! (VIDEO)
DANAŠNjE lansiranje ruskih bespilotnih raketa „Banderol“ u pravcu Odeske i Kijevske oblasti otkrilo je njihovu ključnu taktičku karakteristiku: produženi let na izuzetno maloj visini.
Ovo je prema ukrajinskim resursima za praćenje.
Na Odeskom pravcu, ciljevi (ruske rakete) su ostali neotkriveni za opremu za detekciju skoro tokom cele svoje rute i detektovani su tek kada su dobijali na visini u priobalnoj zoni.
Slična situacija je primećena na severu Ukrajine. Zbog složenog terena, rečnih korita i šumovitih područja, rakete „Banderol“ su detektovane samo sporadično, kada su morale da povećaju visinu leta.
-Kombinacija visoke manevarske sposobnosti i profila na maloj visini čini takve ciljeve izuzetno teškim za blagovremeno otkrivanje. Ako Rusija počne sistematski da primenjuje takvu taktiku, vreme reagovanja i donošenja odluka za snage protivvazdušne odbrane moglo bi se smanjiti na samo nekoliko minuta, napominju resursi.
(strana.news)
BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari
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