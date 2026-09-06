NAJMANJE 23 OSOBA PREMINULO OD KOLERE: Više od 310 sumnjivih slučajeva prijavljeno u Južnom Sudanu

NAJMANjE 23 osoba je preminulo, a više od 310 slučajeva kolere je prijavljeno u dve oblasti Zapadnog Kordofana u Južnom Sudanu, saopštio je krizni štab humanitarne grupe Dar Hamar.

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U dva odvojena upozorenja, grupa je navela da se Humeir suočava sa "ozbiljnom zdravstvenom situacijom" sa 120 sumnjivih slučajeva kolere primljenih u izolaciju i 11 zabeleženih smrtnih ishoda, kao i da izolacionom centru nedostaju infuzioni rastvori i lekovi, dok broj potencijalno zaraženih i dalje raste.

Takođe, upozorili su na pogoršanje zdravstvenih i humanitarnih uslova u selu Hila Husein u oblasti Al-Udajah.

U Hila Huseinu, gde je zabeleženo više od 190 slučajeva kolere i 12 smrtnih ishoda od ove bolesti, blokada saobraćajnica izolovala je područje i onemogućila evakuaciju kritično bolesnih pacijenata radi daljeg lečenja, dodaje se u saopštenju.

Pozvali su humanitarne organizacije da hitno dostave medicinsku pomoć i osnovne prehrambene namirnice ugroženim stanovnicima.

Svetska zdravstvena organizacija je u julu saopštila da je zabeleženo 1.330 potvrđenih slučajeva kolere i 114 smrtnih ishoda usled epidemije u Sudanu.

Sudan je zahvaćen sukobom između vojske i paravojnih Snaga za brzu podršku (RSF) od aprila 2023. godine, u kojem je poginulo na desetine hiljada ljudi, a raseljeno oko 13 miliona, prema procenama UN-a i međunarodnih organizacija.

(TRT)