NAJMANJE 23 OSOBA PREMINULO OD KOLERE: Više od 310 sumnjivih slučajeva prijavljeno u Južnom Sudanu
NAJMANjE 23 osoba je preminulo, a više od 310 slučajeva kolere je prijavljeno u dve oblasti Zapadnog Kordofana u Južnom Sudanu, saopštio je krizni štab humanitarne grupe Dar Hamar.
U dva odvojena upozorenja, grupa je navela da se Humeir suočava sa "ozbiljnom zdravstvenom situacijom" sa 120 sumnjivih slučajeva kolere primljenih u izolaciju i 11 zabeleženih smrtnih ishoda, kao i da izolacionom centru nedostaju infuzioni rastvori i lekovi, dok broj potencijalno zaraženih i dalje raste.
Takođe, upozorili su na pogoršanje zdravstvenih i humanitarnih uslova u selu Hila Husein u oblasti Al-Udajah.
U Hila Huseinu, gde je zabeleženo više od 190 slučajeva kolere i 12 smrtnih ishoda od ove bolesti, blokada saobraćajnica izolovala je područje i onemogućila evakuaciju kritično bolesnih pacijenata radi daljeg lečenja, dodaje se u saopštenju.
Pozvali su humanitarne organizacije da hitno dostave medicinsku pomoć i osnovne prehrambene namirnice ugroženim stanovnicima.
Svetska zdravstvena organizacija je u julu saopštila da je zabeleženo 1.330 potvrđenih slučajeva kolere i 114 smrtnih ishoda usled epidemije u Sudanu.
Sudan je zahvaćen sukobom između vojske i paravojnih Snaga za brzu podršku (RSF) od aprila 2023. godine, u kojem je poginulo na desetine hiljada ljudi, a raseljeno oko 13 miliona, prema procenama UN-a i međunarodnih organizacija.
(TRT)
Preporučujemo
Pakistan odložio sporazum vredan 1,5 milijardi dolara: Ne isporučuju oružje i avione Sudanu
20. 04. 2026. u 15:00
LAVROV UPOZORIO: Ukrajinski vojnici uključeni u terorističke operacije u Africi
17. 08. 2026. u 13:30
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Dušan Vlahović je gazda u Istanbulu! Bešiktaš golom Srbina slavio na gostovanju Fenerbahčeu (VIDEO)
Fudbaleri Bešiktaša slavili su na gostovanju Fenerbahčeu sa 2:1 u 4. kolu turskog šampionata.
05. 09. 2026. u 21:04
ZIMSKO RAČUNANjE VREMENA: Evo kada se satovi pomeraju unazad - spavaćemo sat vremena duže
ZIMSKO računanje vremena počinje poslednjeg vikenda u oktobru, kada se kazaljke pomeraju jedan sat unazad.
05. 09. 2026. u 12:41
Komentari (0)