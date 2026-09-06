Politika

RASPAD BLOKADERA: Studenti vetiraju, blokaderi odustaju od glasanja za njih

В. Н.

06. 09. 2026. u 20:19

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ČLANICA kraljevačkog Udruženja “Lokalni front” (LF) Bisera Lončarević iz Kraljeva informisala je svog emotivnog partnera i jednog od lidera LF Vladimira Marovića iz Kraljeva, da zbog današnjih odluka blokadera u sklopu vetiranja tzv. Studentske liste neće glasati za njih na narednim parlamentarnim izborima u Republici Srbiji.

РАСПАД БЛОКАДЕРА: Студенти ветирају, блокадери одустају од гласања за њих

Foto: Printskrin

U kontekstu navedenog, Marović je izneo tvrdnje da su lider LF Predrag Voštinić iz Kraljeva i profesor Pravnog fakulteta UB Miodrag Jovanović, na izvesnoj grupi pod nazivom “SOS” napisali da su Rektor UB Vladan Đokić i advokat Vladimir Beljanski “vetirani” i izbačeni sa "Studentske liste”, pri čemu navedeni postupak blokadera Marović i Lončarevićeva negativno karakterišu.

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