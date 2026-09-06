Politika

OVAKO TO RADE ĆACI! Uvek tu za druge!

В. Н.

06. 09. 2026. u 20:07

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MILOŠ Pavlović za svoj rođendan rešio je da nekoga obraduje i otišao da da krv.

ОВАКО ТО РАДЕ ЋАЦИ! Увек ту за друге!

Foto: printskrin Instagram/pavmilos

On je na svom Instagram nalogu napisao: 

-Jer nekoliko minuta našeg vremena nekome može značiti još jedan rođendan…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Miloš Pavlović (@pavmilos)

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