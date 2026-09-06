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PINGVINI U „OKLOPU“: Specijalni kostimi pomažu u lečenju povređenih ptica (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

06. 09. 2026. u 21:11

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VETERINARI iz čileanskog regiona Kokimbo razvili su specijalne terapeutske kostime od tkanine sa bakrom i cinkom za pingvine povređene u ribarskim mrežama ili u sudarima sa plovilima.

ПИНГВИНИ У „ОКЛОПУ“: Специјални костими помажу у лечењу повређених птица (ВИДЕО)

FOTO: Printskrin Instagram/beozoovrt

Kostimi štite šavove i rane, a kombinacija dva metala deluje kao antimikrobna barijera protiv bakterija, gljivica i krpelja.

sputnikportal.rs

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