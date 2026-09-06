PINGVINI U „OKLOPU“: Specijalni kostimi pomažu u lečenju povređenih ptica (VIDEO)
VETERINARI iz čileanskog regiona Kokimbo razvili su specijalne terapeutske kostime od tkanine sa bakrom i cinkom za pingvine povređene u ribarskim mrežama ili u sudarima sa plovilima.
Kostimi štite šavove i rane, a kombinacija dva metala deluje kao antimikrobna barijera protiv bakterija, gljivica i krpelja.
sputnikportal.rs
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