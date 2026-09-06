GORI U BLOKADERSKIM GRUPAMA NAKON VETIRANJA POLITIČARA ĐOKIĆA: Jedni se raduju, drugi kukaju, ne izostaju ni uvrede (FOTO)

BLOKADERI su pukli nakon što je na glasanju političar Đokić vetiran, a kao nosilac liste određena Sara el Sarag.

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Jedni kukaju što je njihovo božanstvo vetirano, drugi pak smatraju da je to što je "Egipćanka" preuzela listu loše po buduće glasove.

Kažu u grupama da je političar Đokić vetiran i da je za tu odluku glasalo 43 za, protiv 40, uzdržano 2.

Već sada se dele u podgrupe koje su za političira Đokića i protiv njega.