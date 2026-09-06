LUDILO U LONDONU: Arsenal posle velikog preokreta savladao Čelsi (VIDEO)
Fudbaleri Arsenala pobedili su danas na svom terenu Čelsi rezultatom 2:1 u meču trećeg kola Premijer lige.
Gostujuća ekipa je povela u drugom minutu golom Morgana Rodžersa, posle asistencije Jorela Hata.
Kai Haverc je u 25. minutu doneo izjednačenje Arsenalu nakon dodavanja Deklana Rajsa.
Konačan rezultat postavio je Martin Odegard u 50. minutu posle asistencije Hristosa Colisa.
Arsenal je drugoplasirani na tabeli Premijer lige sa devet bodova, koliko ima i Mančester siti, dok je Čelsi na četvrtom mestu sa šest.
U sledećem kolu, Arsenal će gostovati Sanderlendu, a Čelsi će dočekati Hal.
Preporučujemo
Na dan Večitog derbija: Zvezda dovela igrača, kojeg je klub oterao zbog Ratka Mladića!
06. 09. 2026. u 17:15
Bronza! Srpske odbojkašice porazile Poljsku i osvojile medalju na Evropskom prvenstvu!
06. 09. 2026. u 17:10 >> 17:10
BK "Profesionalac" lider posle prvog kola Bokserske lige Srbije!
06. 09. 2026. u 16:13
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"Bošković je Srpkinja, a Vargas nije? Odakle je Kurtagić?" Predsednik odbojkaškog saveza Turske žestoko "napao" Terzića
TURSKA je danas savladala Srbiju sa 3:0 u polufinalu Evropskog prvenstva, a nakon meča dosta toga imao je da kaže predsednik turskog odbojkaškog saveza, Mehmet Akif Ustundag.
05. 09. 2026. u 17:29
Dušan Vlahović je gazda u Istanbulu! Bešiktaš golom Srbina slavio na gostovanju Fenerbahčeu (VIDEO)
Fudbaleri Bešiktaša slavili su na gostovanju Fenerbahčeu sa 2:1 u 4. kolu turskog šampionata.
05. 09. 2026. u 21:04
ZIMSKO RAČUNANjE VREMENA: Evo kada se satovi pomeraju unazad - spavaćemo sat vremena duže
ZIMSKO računanje vremena počinje poslednjeg vikenda u oktobru, kada se kazaljke pomeraju jedan sat unazad.
05. 09. 2026. u 12:41
Komentari (0)