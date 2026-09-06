LUDILO U LONDONU: Arsenal posle velikog preokreta savladao Čelsi (VIDEO)

Fudbaleri Arsenala pobedili su danas na svom terenu Čelsi rezultatom 2:1 u meču trećeg kola Premijer lige.

FOTO: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Gostujuća ekipa je povela u drugom minutu golom Morgana Rodžersa, posle asistencije Jorela Hata.

Kai Haverc je u 25. minutu doneo izjednačenje Arsenalu nakon dodavanja Deklana Rajsa.

Konačan rezultat postavio je Martin Odegard u 50. minutu posle asistencije Hristosa Colisa.

Arsenal je drugoplasirani na tabeli Premijer lige sa devet bodova, koliko ima i Mančester siti, dok je Čelsi na četvrtom mestu sa šest.

U sledećem kolu, Arsenal će gostovati Sanderlendu, a Čelsi će dočekati Hal.