Fudbal

LUDILO U LONDONU: Arsenal posle velikog preokreta savladao Čelsi (VIDEO)

Танјуг

06. 09. 2026. u 20:04

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Fudbaleri Arsenala pobedili su danas na svom terenu Čelsi rezultatom 2:1 u meču trećeg kola Premijer lige.

ЛУДИЛО У ЛОНДОНУ: Арсенал после великог преокрета савладао Челси (ВИДЕО)

FOTO: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Gostujuća ekipa je povela u drugom minutu golom Morgana Rodžersa, posle asistencije Jorela Hata.

Kai Haverc je u 25. minutu doneo izjednačenje Arsenalu nakon dodavanja Deklana Rajsa.

Konačan rezultat postavio je Martin Odegard u 50. minutu posle asistencije Hristosa Colisa.

Arsenal je drugoplasirani na tabeli Premijer lige sa devet bodova, koliko ima i Mančester siti, dok je Čelsi na četvrtom mestu sa šest.

U sledećem kolu, Arsenal će gostovati Sanderlendu, a Čelsi će dočekati Hal.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MINKA ŽIVI ZAHVALJUJUĆI GENERALU MLADIĆU: Ratko je spasao život muslimanskoj devojčici (VIDEO)

MINKA ŽIVI ZAHVALjUJUĆI GENERALU MLADIĆU: Ratko je spasao život muslimanskoj devojčici (VIDEO)