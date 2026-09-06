Potpuni preokret na Marakani! Ivanić deli lopte i pogađak, crno-beli u nokautu! (VIDEO)

Crvena zvezda vodi protiv Partizana.

Foto: Printskrin/Arena sport

Loš početak je imao 180. Večiti derbi za Crvenu zvezdu, ali su sada stvari za "delije" legle na svoje mesto.

Partizan je poveo u 52. sekundi preko Žea, da bi ubrzo "prvencem" u najvećoj svetkovini srpskog fudbala, Bamba Dijeng izjednačio na 1:1.

Ipak, u 27. minutu posle udarca sa 11 metara, šampion je došao do potpunog rezultatskog preokreta od - 2:1.

Akcija je tekla preko Gaštarova, koji je imao otvoreni prostor, kasnio je Đurđević i oborio ga. Nenad Minaković je pozvan iz VAR sobe, a posle odgledanog snimka pokazao na "belu tačku".

Odgovornost je preuzeo kapiten Mirko Ivanić i u svom 25. Večitom derbiju sigurno pogodio, poslavši Miloša Krunića u jednu, a loptu u drugu stranu za 2:1.

Zbog protesta, član stručnog štaba Saše Ilića, nekadašnji as Ljubiša Ranković isključen je, jer ga je Novosađanin poslao u svlačionicu.

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