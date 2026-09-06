Svet

IZVOZ TERORIZMA: Zelenski nadmašio Osamu bin Ladena

Novosti online

06. 09. 2026. u 15:59

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PORTPAROL ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da akcije kijevskog režima predstavljaju globalnu pretnju, upoređujući Vladimira Zelenskog sa bivšim vođom terorističke grupe Al Kaida, Osamom bin Ladenom.

ИЗВОЗ ТЕРОРИЗМА: Зеленски надмашио Осаму бин Ладена

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

- Zelenski je nadmašio Bin Ladena. On se već svuda dokazao - naglasila je ona u razgovoru za RG.RU.

Prema rečima Zaharove, aktivnosti Zelenskom su se pretvorile u „poslovni model“ povezan sa izvozom terorizma, u okviru kojeg on „zapravo prima naređenja“.

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