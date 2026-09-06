IZVOZ TERORIZMA: Zelenski nadmašio Osamu bin Ladena
PORTPAROL ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da akcije kijevskog režima predstavljaju globalnu pretnju, upoređujući Vladimira Zelenskog sa bivšim vođom terorističke grupe Al Kaida, Osamom bin Ladenom.
- Zelenski je nadmašio Bin Ladena. On se već svuda dokazao - naglasila je ona u razgovoru za RG.RU.
Prema rečima Zaharove, aktivnosti Zelenskom su se pretvorile u „poslovni model“ povezan sa izvozom terorizma, u okviru kojeg on „zapravo prima naređenja“.
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