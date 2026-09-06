PORTPAROL ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da akcije kijevskog režima predstavljaju globalnu pretnju, upoređujući Vladimira Zelenskog sa bivšim vođom terorističke grupe Al Kaida, Osamom bin Ladenom.

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- Zelenski je nadmašio Bin Ladena. On se već svuda dokazao - naglasila je ona u razgovoru za RG.RU.

Prema rečima Zaharove, aktivnosti Zelenskom su se pretvorile u „poslovni model“ povezan sa izvozom terorizma, u okviru kojeg on „zapravo prima naređenja“.