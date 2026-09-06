"UDARITE NA IRAN I DOBIĆETE BRUTALAN ODGOVOR" Kalibaf poslao oštro upozorenje i potvrdio napade na američke baze
NA SVAKI napad na interese Irana uslediće snažan i brz odgovor, izjavio je predsednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Kalibaf, prenose danas lokalni mediji.
On je istovremeno potvrdio da su iranske oružane snage izvele snažne napade na američke baze.
- Moraju da se pronađu nove alternative za suprotstavljanje ekonomskim pritiscima koje neprijatelj vrši na naše lance snabdevanja - poručio je iranski zvaničnik.
Kalibaf je takođe ukazao da treba izbegavati sve što narušava nacionalno jedinstvo. Američki list Volstrit džurnal objavio je u međuvremenu da milijarde dolara povezanih sa Iranom svake godine prolaze kroz račune u američkim bankama, uprkos brojnim i uzastopnim sankcijama čiji je cilj izolacija Teherana iz globalnog finansijskog sistema.
List navodi da taj kanal predstavlja slabu tačku u kampanji američkog predsednika Donalda Trampa za pooštravanje finansijske izolacije Irana, budući da Teheran ima koristi od decenijama starog bankarskog sistema koji omogućava stranim bankama da obavljaju transakcije u dolarima preko američkih banaka.
Prema pisanju lista, Iran koristi fiktivne kompanije i indirektne bankarske mreže u zemljama kao što su Ujedinjeni Arapski Emirati, Kina i Hongkong kako bi prikrio svoje veze sa iranskim subjektima koji su pod sankcijama.
Kako se navodi, uprkos sve većem oslanjanju Teherana na juan i kriptovalute, toj zemlji su i dalje potrebni dolari za izmirivanje dela trgovinskih obaveza i nabavku robe, komponenti i tehnologija čiji je uvoz ograničen.
(Tanjug)
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