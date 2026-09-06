PRVI PUT OD POČETKA RATA: Vitkof i Kušner stigli u Kijev (FOTO)
SPECIJALNI izaslanici predsednika Sjedinjenih Američkih Država Stiv Vitkof i Džared Kušner doputovali su danas u Kijev, što je njihova prva poseta Ukrajini od početka ruske invazije punog obima, javlja ukrajinska novinska agencija Ukrinform.
Vitkof i Kušner su stigli na železničku stanicu u Kijevu vozom iz Poljske, gde je njihov avion sleteo rano jutros, na aerodromu u gradu Žešovu, nakon sinoćnog razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Moskvi.
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski ranije je izjavio da je cilj Kijeva da poseta i razgovori sa američkom stranom budu maksimalno konstruktivni i sadržajni.
Specijalni izaslanici američkog predsednika su 5. septembra boravili u Moskvi, gde su se sastali sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.
Prema navodima medija, razgovor Vitkofa, Kušnera i Putina trajao je više od tri sata.
(Tanjug)
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