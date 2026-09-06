PRVI PUT OD POČETKA RATA: Vitkof i Kušner stigli u Kijev (FOTO)

SPECIJALNI izaslanici predsednika Sjedinjenih Američkih Država Stiv Vitkof i Džared Kušner doputovali su danas u Kijev, što je njihova prva poseta Ukrajini od početka ruske invazije punog obima, javlja ukrajinska novinska agencija Ukrinform.

Foto: Genya Savilov/AFP/Profimedia

Vitkof i Kušner su stigli na železničku stanicu u Kijevu vozom iz Poljske, gde je njihov avion sleteo rano jutros, na aerodromu u gradu Žešovu, nakon sinoćnog razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Moskvi.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski ranije je izjavio da je cilj Kijeva da poseta i razgovori sa američkom stranom budu maksimalno konstruktivni i sadržajni.

Specijalni izaslanici američkog predsednika su 5. septembra boravili u Moskvi, gde su se sastali sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Prema navodima medija, razgovor Vitkofa, Kušnera i Putina trajao je više od tri sata.

(Tanjug)

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