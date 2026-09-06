BLIŽI SE NOVI RAT ZA FOKLANDE?! Britanska desnica preti da će "slomiti Argentinu“, spremaju i vojsku

BRITANSKA desničarska stranka Reform UK upotrebila bi oružane snage i sva raspoloživa sredstva države kako bi od Argentine odbranila Foklandska ostrva, ukoliko bi došlo do sukoba oko te britanske prekomorske teritorije, izjavio je visoki funkcioner stranke Reform UK Robert Dženrik, ocenivši da bi njen lider Najdžel Faraž „slomio Argentinu".

Foto: Toby Shepheard/AFP/Profimedia

Dženrik, koji je u stranci zadužen za finansije, rekao je na konferenciji da bi Faraž, ukoliko bi postao premijer, protiv Buenos Ajresa upotrebio „svaku polugu britanske države", uključujući ekonomske sankcije i vojnu silu, prenosi briselski Politiko.

- Da je Najdžel Faraž naš premijer, (argentinski predsednik Havijer) Milej ne bi radio ono što radi. To se dešava zato što je Milej slab i zato što oseća da i mi imamo slabu vladu - rekao je Dženrik novinarima.

Velika Britanija zadržala je kontrolu nad Foklandskim ostrvima, koja Argentina naziva Malvinskim ostrvima, nakon sedamdesetčetvorodnevnog rata sa Argentinom 1982. godine, koji je počeo argentinskom invazijom na tu teritoriju.

Na referendumu održanom 2013. godine, od 1.517 stanovnika ostrva, njih 1.513 glasalo je za ostanak u sastavu britanske prekomorske teritorije.

Američki predsednik Donald Tramp prošle nedelje je, međutim, nagovestio da preispituje podršku Vašingtona britanskom suverenitetu nad ostrvima.

Nekoliko dana kasnije, argentinski predsednik Havijer Milej, koji je Trampov saveznik, dodatno je zaoštrio retoriku povodom višedecenijskog zahteva Argentine za suverenitet nad ostrvima, obećavši da će uvesti sankcije kompanijama koje bez odobrenja Buenos Ajresa budu vršile istraživanja i eksploataciju nafte u njihovoj blizini.

Britanska laburistička vlada odmah je odbacila Milejevu pretnju.

Portparol Dauning strita saopštio je da stanovnici ostrva imaju pravo na samoopredeljenje i da Velika Britanija podržava njihovo pravo „da razvijaju svoje prirodne resurse radi sopstvene ekonomske koristi", prenosi Tanjug.

(Politika onlajn)

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