ISTORIJSKI SASTANAK NA POMOLU? Putin, Tramp i Si mogli bi da ukrste stavove za istim stolom

TRILATERALNI sastanak lidera Rusije, Kine i Sjedinjenih Američkih Država je moguć, izjavio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov za ruske medije.

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- Ideja postoji i izneta je, između ostalog, i u javnosti. Govoriti da prelazi u pripremnu fazu bilo bi preuveličavanje - rekao je Rjabkov, odgovarajući na pitanje o sastanku svetskih lidera.

Prema njegovim rečima, glavno je šta će se očekivati kao rezultat.

- Ovde se glavno pitanje svodi na to kako će se formulisati sadržajni aspekt, šta ćemo očekivati kao rezultat? Iako je jasno da su formati, posebno na najvišem nivou, sami po sebi ključni i šalju potrebne signale - objasnio je diplomata.

- Ali trilateralni format koji uključuje lidere Rusije, Kine i Sjedinjenih Američkih Država još se nije praktikovao. Naravno, ne mogu ništa da isključim - zaključio je Rjabkov.

Ranije je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov izjavio da će na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u Kini učestvovati američki predsednik Donald Tramp, a doći će i ruski lider Vladimir Putin, te bi se stoga mogao organizovati trilateralni sastanak.

(Sputnjik)

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