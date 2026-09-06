Svet

DRONSKA OLUJA SRUČILA SE NA RUSIJU: PVO palila nebo do zore, oboreno 258 letelica

P. Đurđević

06. 09. 2026. u 11:17

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DEŽURNE snage PVO su tokom protekle noći presrele i uništile 258 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad teritorije Rusije, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

ДРОНСКА ОЛУЈА СРУЧИЛА СЕ НА РУСИЈУ: ПВО палила небо до зоре, оборено 258 летелица

Foto: AI generated/ChatGPT

Naime, dronovi su oboreni iznad Belgorodske, Brjanske, Volgogradske, Voronješke, Kaluške, Kurske, Lipecke, Orlovske, Rostovske, Rjazanjske, Saratovske, Tambovske, Tulske oblasti, Krasnodarskog kraja, Republike Krim i iznad voda Azovskog i Crnog mora.

Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.

(RT Balkan)

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