SILOVAO DEČAKA OD 14 GODINA, PA PROGONIO DEVOJKU U PORTSMUTU: Policija odmah reagovala

IRAČANIN (33) optužen je za silovanje 14-godišnjeg dečaka, proganjanje žene u dvadesetim godinama i oštećenje tuđe imovine, nakon istrage koja je povezala dva odvojena slučaja u britanskom Portsmutu.

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Sadik Farhad Azad, koji prema navodima policije nema stalnu adresu, nalazi se u pritvoru, a pred Krunskim sudom u Portsmutu trebalo bi da se pojavi u ponedeljak, 7. septembra.

Prvi slučaj odnosi se na navodno silovanje 14-godišnjeg dečaka.

Policija Hempšira i ostrva Vajt saopštila je da je 11. avgusta primila prijavu da je maloletnik silovan u jednom prolazu kod London Rouda u Portsmutu.

Prema navodima policije, incident se dogodio između 19 i 20 časova 6. avgusta.

Dečak je prethodno razgovarao sa muškarcem u autobusu, ali ga pre tog susreta nije poznavao. Nakon prijave pokrenuta je istraga.

Slučaj je dobio novi obrt 1. septembra, kada je policiji stigla potpuno odvojena prijava žene u dvadesetim godinama.

Ona je prijavila muškarca za kojeg tvrdi da ju je proganjao oko godinu dana.

Prema navodima policije, muškarac je takođe navodno oštetio automobil koji pripada članu njene porodice.

Istrage dva slučaja na kraju su dovele policiju do istog osumnjičenog.

Azad je potom uhapšen i optužen za silovanje dečaka uzrasta između 13 i 15 godina, proganjanje i nanošenje štete na imovini čija je vrednost manja od 5.000 funti, kako prenosi Dejli Mejl.

Policija je saopštila da je 33-godišnjak državljanin Iraka i da nema stalnu adresu.

Nakon podizanja optužnice određen mu je pritvor, a njegovo sledeće pojavljivanje pred sudom zakazano je za ponedeljak.

Optužbe protiv njega u ovom trenutku nisu presuda, a o njegovoj krivici odlučivaće sud.