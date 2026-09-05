HEGSET PORUČIO: Jednostavno je - Ako Iran gađa američke brodove, uništićemo njihove tankere za naftu

AMERIČKI ministar odbrane Pit Hegset izjavio je danas da će Sjedinjene Američke Države, ukoliko Iran gađa njihove brodove, uništiti iranske tankere za naftu.

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-Jednostavno je - ako Iran puca na američke brodove, uništićemo (i potopiti) njihove tankere za naftu. Sve što treba da urade je da ne pucaju na američku mornaricu. Iranska flota tankera za naftu je bespomoćna - Iran nema mornaricu ni vazduhoplovstvo, rekao je Hegset u objavi na platformi X.

Hegset je, u komentaru na prethodnu objavu Centralne komande američke vojske (CENTCOM), rekao da američki avioni, brodovi i podmornice "mogu da ih sve pogode".

CENTCOM je prethodno objavio na platformi X da je njihova poruka iranskom Korpusu islamske revolucionarne garde (IRGC) jasna, i da će ako IRGC puca na dva američka broda, vojska SAD gađati tri iranska broda.

-Ako pucate na dva naša broda, mi ćemo vam nametnuti još veću ekonomsku cenu - uništićemo tri vaša. Nećemo oklevati da branimo američke snage i, ako je potrebno, uništimo ograničenu i izloženu iransku naftnu flotu, rekao je admiral Bred Kuper, komandant CENTCOM-a.

Iranska državna televizija IRIB prenela je danas da je jedan iranski tanker bio napadnut u blizini ostrva Harg i da je požar koji je izbio na brodu ugašen, kao i da su još dva tankera bili meta napada, u blizini grada Jaska na jugu zemlje.

Navedeno je da je posada ta dva broda dovedena na obalu čamcem za spasavanje.

Tanjug

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