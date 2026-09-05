Svet

HEGSET PORUČIO: Jednostavno je - Ako Iran gađa američke brodove, uništićemo njihove tankere za naftu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

05. 09. 2026. u 19:11

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

AMERIČKI ministar odbrane Pit Hegset izjavio je danas da će Sjedinjene Američke Države, ukoliko Iran gađa njihove brodove, uništiti iranske tankere za naftu.

ХЕГСЕТ ПОРУЧИО: Једноставно је - Ако Иран гађа америчке бродове, уништићемо њихове танкере за нафту

Foto: ALEX WONG/Getty images/Profimedia

-Jednostavno je - ako Iran puca na američke brodove, uništićemo (i potopiti) njihove tankere za naftu. Sve što treba da urade je da ne pucaju na američku mornaricu. Iranska flota tankera za naftu je bespomoćna - Iran nema mornaricu ni vazduhoplovstvo, rekao je Hegset u objavi na platformi X.

Hegset je, u komentaru na prethodnu objavu Centralne komande američke vojske (CENTCOM), rekao da američki avioni, brodovi i podmornice "mogu da ih sve pogode".

CENTCOM je prethodno objavio na platformi X da je njihova poruka iranskom Korpusu islamske revolucionarne garde (IRGC) jasna, i da će ako IRGC puca na dva američka broda, vojska SAD gađati tri iranska broda.

-Ako pucate na dva naša broda, mi ćemo vam nametnuti još veću ekonomsku cenu - uništićemo tri vaša. Nećemo oklevati da branimo američke snage i, ako je potrebno, uništimo ograničenu i izloženu iransku naftnu flotu, rekao je admiral Bred Kuper, komandant CENTCOM-a.

Iranska državna televizija IRIB prenela je danas da je jedan iranski tanker bio napadnut u blizini ostrva Harg i da je požar koji je izbio na brodu ugašen, kao i da su još dva tankera bili meta napada, u blizini grada Jaska na jugu zemlje.

Navedeno je da je posada ta dva broda dovedena na obalu čamcem za spasavanje.

Tanjug

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NAKON RASPADA SSSR-A DUBOKA DRŽAVA OSMISLILA JE PAKLENI PLAN: Američki stručnjak otkrio zašto će početi rat NATO i Rusije
Svet

0 3

NAKON RASPADA SSSR-A DUBOKA DRŽAVA OSMISLILA JE PAKLENI PLAN: Američki stručnjak otkrio zašto će početi rat NATO i Rusije

„Katastrofa koju smo sami izazvali: Kako je Zapad izgubio Ukrajinu“ knjiga je renomiranog američkog geopolitičkog analitičara i stručnjaka za nacionalnu bezbednost Brendona Vajherta, u kojoj postoji jedan zanimljiv deo sa početka, a odnosi se na obećanja s kraja 20. veka kako ratova više neće biti. Mislilo se da je raspad SSSR-a ujedno i kraj svih svetskih problema, ali eto nas 35 godina kasnije u nikad bližem neverovatnom sukobu Rusije i NATO.

04. 09. 2026. u 23:20

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Oglasio se saopštenjem FK Partizan pred 180. večiti derbi - važna poruka za sve navijače

Oglasio se saopštenjem FK Partizan pred 180. večiti derbi - važna poruka za sve navijače