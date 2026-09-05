AMERIKA UPOZORAVA: NATO neće tolerisati hibridni rat, Vašington spreman da reaguje
ČLANICE NATO-a ne bi trebalo da tolerišu namerne akcije hibridnog rata, a Sjedinjene Američke Države će stajati uz zemlje koje se suočavaju sa ovim incidentima, izjavio je danas ambasador SAD pri NATO Metju Vitaker.
On je na marginama poslovne konferencije u Italiji rekao da je pokušaj napada dronom na nemački aerodrom Lajpcig/Hale u avgustu, za koji je Berlin okrivio Rusiju, bio ozbiljniji u odnosu na druge incidenate koji su se nedavno dogodili, sa kojima su se članice NATO-a suočile zbog ruskih dronova koji su gađali ciljeve u Ukrajini i koji su skrenuli sa kursa, prenosi Rojters.
- Zatim imate ono što bih nazvao zabrinjavajućim hibridnim akcijama, kao što smo videli u Lajpcigu, kao što smo videli u Poljskoj", rekao je Vitaker. Dodao je da članice NATO-a moraju da budu spremne, budne i da pošalju snažnu poruku kada se suoče sa takvim izazovima. Ako možemo da identifikujemo ko to radi, što je Nemačka učinila, mi ćemo se pobrinuti da snažno izrazimo da je to neprihvatljivo i da to nećemo tolerisati - istakao je Vitaker.
Prema njegovim rečima, vlasti u članicama NATO bi trebalo da prate stanje na kritičnoj infrastrukturi, uključujući i energetska sredstva, jer bi oni mogli takođe biti mete. Vitaker je naveo da odgovor na ove izazove prvenstveno treba da daju vlade zemalja u kojima se incidenti događaju, ali da će im SAD pružiti podršku u tome.
(Tanjug)
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