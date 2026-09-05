Sjajni Surduličani, nešto u Čukaričkom ne štima, vreme ja za promenu trenera?

U drugom meču osmog kola Super lige Srbije apsolutna dominacija Radnika u Surdulici, domaći su sjajnom igrom u prvom poluvremenu bacili na kolena velikog rivala Čukarički - 3:1 (3:0). Pogađali su redom za domaće Novaković u osmom minutu, bio je to evrogol, potom iz jedanaesterca Bogdanović u 23, zatim još jednom u 35, ovoga puta iz igre. U drugom delu igre, Brđani su poraz ublažili majstorijom Docića iz slobodnog udarca u 51. minutu.

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Jeste ekipa Zorana Rendulića bila odlična, jeste Radnik reagovao na najbolji mogući način posle ubedljivog poraza na gostovanju Železničaru u Pančevu (1:5), ali su im u svemu tome umnogome kumovali i igrači Čukaričkog.

Prosto je neverovatno na šta je ličila ekipa koju sa klupe predvodi šef stručnog štaba Marko Jakšić u prvom poluvremenu, gotovo da se ne pamti toliko loša igra Brđana. Ne zna se ko je bio lošiji u pvih 45 minuta, odbrana koja je delovala kao razbijena vojska, vezni red spod svakog nivoa, odsečen je bio u špicu napada povratnik Đorđe Jovanović.

Epilog svega toga, Surduličani su se šetali po terenu, svaki neizvestan duel bio je njihov, igrali su sa mnogo više želje i energije, na kraju i koncentracije o čemu najbolje svedoči jedanaesterac koji su skrivili Beograđani. Jeste prvi pogodak Novakovića bio evrogol, ali je prvotimac Radnika imao sasvim dovoljno vremena da se namesti i da pošalje loptu u rašlje.

Dobio je mladi stručnjak Marko Jakšić poverenje uprave kluba posle debakla od Vojvodine na Banovom brdu, u kojem je Čukarički doživeo jedan od najubedljivijih poraza na svom terenu (0:5). Ipak, veliko je pitanje šta će se dešavati posle trećeg u nizu neuspeha.

Doduše, jesu prethodna dva bila protiv trenutno dve prvoplasirane ekipe na tabeli, Crvene zvezde i Vojvodine, ali za Čukarički koji stremi gornjem delu tabele, pa i plasmanu u Evropu, nedopustivo je da gubi sa 5:0 i 4:0 u dva uzastopna meča u kakvom god da je sastavu.

Kulminacija je svakako meč u Surdulici, i oni koji duže prate klub sa Banovog brda ne pamte lošije poluvreme Čukaričkog. Posebno je upitna činjenica zbog čega je kapiten Marko Docić ostao na klupi, legenda kluba, rekorder po broju nastupa, golova i asistencija na teren je kročio je na startu drugog poluvremena, šansu je tada dobio i novajlija Mustma, “bonus igrač” Đorđević, kao i Sise.

I odmah je postalo jasno da je stručni štab Čukaričkog žestoko pogrešio sa taktikom, da je to Radnik na najbolji mogući način iskoristio u prvom poluvremenu, kad je stekao tri gola viška. Jesu Brđani bili daleko bolji i agresivniji na startu nastavka, brzo su postigli i gol, bila je to majstorija upravo Docića iz slobodnog udarca, čisto da pokaže svim trenerima koji misle da mogu da igraju bez ovakvog majstora da su u velikoj zabludi... Doduše, jeste promašio penal u 100. minutu. Tačnije, golman je zaustavio udarac.

Imali su gosti još nekoliko šansi da meč učine neizvesnim, ali je posle onakvog prvog poluvremena bilo prekasno za povratak. Dileme nema, Radnik je nastavio sa sjajnim rezultatima na svom terenu, ali je i Čukarički pod komandom Jakšića nastavio da posrće, posle dobrog starta sezone. A brojke su neumoljive, od kako je novi stručni štab preuzeo belo-crne, Brđani su u 18 mečeva zabeležili svega četiri pobede...