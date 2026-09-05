PAO GRČKI FANTOM F-4: Dva pilota poginula u nesreći na aeromitingu u blizini Atine (VIDEO)

DVA pilota poginula su danas kada se grčki borbeni avion F-4 "fantom" srušio tokom aeromitinga na aerodromu Tanagra, u blizini Atine, prenosi "Katimerini".

Foto: Tanjug/AP

Dva pilota lovca F-4 "fantom" pronađena su mrtva u ostacima letelice.

Prema prvim izveštajima, postoji snimak razgovora između dva iskusna pilota i kontrolnog centra nekoliko minuta pre pada aviona, prema kome piloti nisu aktivirali sistem za katapultiranje iz aviona, kao što se dešava u slučaju kvara, kako bi odveli avion dalje od stambene zone i dalje od gledalaca aeromitinga.

Foto: Tanjug/AP

Nakon nesreće, izbio je požar koji se proširio na ruralno područje i koji gasi vatrogasni helikopter.

Na snimku ERT-a vidi se stub crnog dima koji se uzdiže na svega nekoliko stotina metara od nekoliko hiljada gledalaca koji su pratili aeromiting.

Tragična nesreća se dogodila neposredno pre 15.00 sati, pred očima gledalaca aromitinga u Atini.

Kako je navedeno, avion je iznenada počeo da gubi visinu pre pada.

Tanjug

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