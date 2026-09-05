FAJNENŠEL tajms je nazvao italijanskog političara i bivšeg generala Roberta Vanačija „Kremljovskim trojanskim konjem“.

Foto: Unsplash/Caleb Miller

Italijanski političar i bivši general Roberto Vanačiji je „Trojanski konj Kremlja“ koji bi mogao da iskomplikuje reizbor premijera Đorđa Melonija zbog njegovih kritika podrške Ukrajini.

Ovo je objavio britanski Fajnenšel tajms.

Kao odgovor, Vanačiji je objavio fotografiju sebe u šeširu iz sovjetskog doba i sa čašom votke, tvrdeći da je označen kao „proruski“ zbog kritike visokih cena benzina.

-Drhtavim rukama sam iz vašeg članka saznao da sam mandžurski kandidat (što znači političar koga tajno kontroliše strana sila – prim. aut.), poslat od strane Ruske Federacije da se žali na preterano visoke cene benzina u mojoj zemlji, napisao je na Fejsbuku.

Publikacija piše da se Vanačiji zalaže za prekid isporuke oružja i novca Kijevu, obnavljanje trgovine sa Rusijom i preispitivanje međunarodnih obaveza Italije, čak i izlazak iz NATO-a. Njegova stranka Futuro Nazionale, prema letnjim anketama, ima oko 7,6%.

FT takođe citira Evropski savet za spoljne odnose, koji je Vanačija nazvao „trojanskim konjem ruskog uticaja u Italiji“ i izjavio da bi, ako se pridruži vladajućoj koaliciji, Rim mogao da počne da blokira sankcije EU i odbrambene inicijative.

Vanači se podsmevao sugestiji o ruskom uticaju na njega: „Umesto da se infiltrira u sedište NATO-a ili hakuje izbore, FSB je očigledno odlučio da natera italijanskog generala da gunđa zbog letnjeg odmora uništenog računima za gorivo.“

Prema njegovim rečima, nezadovoljstvo cenama benzina dele milioni Italijana, „od kojih niko, koliko ja znam, ne podnosi izveštaje Lubjanki.“

-Još uvek pokušavam da razumem ideju da neslaganje sa briselskom ortodoksijom sada automatski znači nelojalnost Zapadu. Od kada vam je potrebna ovlašćenja za državne tajne da biste pitali zašto je benzin tako skup?, rekao je Vanači.

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