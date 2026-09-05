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SUD BRUTALNO OŠAMARIO TRAMPA: Zabranili mu da otkrije kojeg su državljanstva birači

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

05. 09. 2026. u 20:15

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VEĆE američkog saveznog apelacionog suda odbacilo je zahtev administracije predsednika Donalda Trampa da se ukine zabrana korišćenja federalne baze podataka o imigraciji radi provere tačnosti informacija o državljanstvu u državnim biračkim spiskovima.

СУД БРУТАЛНО ОШАМАРИО ТРАМПА: Забранили му да открије којег су држављанства бирачи

Foto: Jim WATSON/AFP/Profimedia

U odluci donetoj sa dva glasa "za" i jednim "protiv", Apelacioni sud za Distrikt Kolumbija odbio je da ukine zabranu nižeg suda u vezi sa korišćenjem baze podataka Ministarstva za unutrašnju bezbednost pod nazivom

- Sistematska verifikacija stranaca radi ostvarivanja prava (SAVE) - preneo je danas Rojters.

Prethodnom odlukom je utvrđeno da vlada ne može da koristi taj sistem uoči izbora na polovini mandata 3. novembra, na kojima će Trampovi republikanci braniti tesnu većinu u oba doma Kongresa.

Glavni sudija Šri Srinivasan i sudija apelacionog suda Robert Vilkins, koje je na tu dužnost imenovao bivši predsednik Barak Obama, potvrdili su odluku nižeg suda da sistem SAVE krši Zakon o socijalnom osiguranju jer deli privatne podatke miliona Amerikanaca.

Sudije apelacionog suda takođe su izrazile zabrinutost zbog mogućnosti postojanja netačnih podataka o građanima, što bi moglo da dovede do toga da ljudi moraju da dokazuju državljanstvo kako bi ostali upisani u birački spisak, a u nekim slučajevima čak i do brisanja iz tog spiska.

Sudija apelacionog suda Gregori Kacas, koga je imenovao Tramp, izneo je izdvojeno mišljenje.

Savezni sudija na Floridi je u julu naložio Ministarstvu za unutrašnju bezbednost SAD da ponovo omogući pristup bazi podataka četiri savezne države kojima upravljaju republikanci, nakon što je drugi sudija prethodno blokirao dalje korišćenje te baze na nacionalnom nivou, podsetila je agencija.

(Tanjug)

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