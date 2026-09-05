DESETORO POGINULO, POVREĐENO ŠESTORO: Horor u Iranu, eksplozija nasred autoputa napravila užas

DESET ljudi poginulo je danas kada je u saobraćajnoj nesreći, na auto-putu u zapadnom Iranu, eksplodirala cisterna sa gorivom, saopštio je guverner Sanandadža.

Foto: Printskrin Iks/سيف الدرعي| Saif alderei

Guverner Sanandadža, u iranskoj pokrajini Kurdistan, rekao je da je u eksploziji cisterne povređeno šest osoba, prenosi Rojters.

Kako je saopšteno, cisterna, koja se kretala auto-putem Hamedan - Sanandadž, imala je tehničku grešku u kočionom sistemu.

Požar koji je izbio nakon eksplozije cisterne je lokalizovan.

(Tanjug)