Politika

DETEKTOR LAŽI: Blokaderska propagandistkinja zakmečala: "Mi smo umorni a Vučić je žilavija zver nego što smo mislili!"

В. Н.

05. 09. 2026. u 20:04

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BLOKADERIMA pucaju živci, ne mogu više da izdrže za razliku od Vučića.

ДЕТЕКТОР ЛАЖИ: Блокадерска пропагандисткиња закмечала: Ми смо уморни а Вучић је жилавија звер него што смо мислили!

Foto: printskrin Iks/Detektor Laži

Jovana Gligorijević - Vreme: "Umorni smo i nije sramota da kažemo. 22 meseca ovo traje i ova zver protiv koje se borimo je mnogo žilavija nego što smo mislili, očigledno."

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