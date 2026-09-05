DETEKTOR LAŽI: Blokaderska propagandistkinja zakmečala: "Mi smo umorni a Vučić je žilavija zver nego što smo mislili!"

BLOKADERSKA PROPAGANDISTKINJA ZAKMEČALA: "MI SMO UMORNI A VUČIĆ JE ŽILAVIJA ZVER NEGO ŠTO SMO MISLILI!"



Jovana Gligorijević - Vreme:



"Umorni smo i nije sramota da kažemo. 22 meseca ovo traje i ova zver protiv koje se borimo je mnogo žilavija nego što smo mislili, očigledno." pic.twitter.com/GMzISpzfuI — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) September 4, 2026