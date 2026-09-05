DETEKTOR LAŽI: Blokaderska propagandistkinja zakmečala: "Mi smo umorni a Vučić je žilavija zver nego što smo mislili!"
BLOKADERIMA pucaju živci, ne mogu više da izdrže za razliku od Vučića.
Jovana Gligorijević - Vreme: "Umorni smo i nije sramota da kažemo. 22 meseca ovo traje i ova zver protiv koje se borimo je mnogo žilavija nego što smo mislili, očigledno."
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