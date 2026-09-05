PANTALONE SE TRESU U VAŠINGTONU! NATO u pripravnosti: Putinove nuklearne grdosije seju strah okeanima – Niko im ne može ništa!
NATO je upozorio da se ruske podmorničke snage koje se šire i modernizuju pažljivo prate, ističući brzo rastuće mogućnosti naprednih podmornica sa krstarećim raketama na nuklearni pogon na dalekom severu.
Komanda savezničkih združenih snaga Brunsum saopštila je da poluostrvo Kola ostaje ključno čvorište za rusku Severnu flotu i naglasila da Alijansa pažljivo prati dešavanja u regionu. Njegova izjava se usko poklopila sa porastom operacija nadzora Sjedinjenih Država i Ujedinjenog Kraljevstva usmerenih na poluostrvo.
-Nešto se kreće ispod površine. Rusija širi i modernizuje svoje podmorničke snage, a poluostrvo Kola ostaje ključno čvorište za Severnu flotu, navela je komanda NATO-a u poruci od 3. septembra. Posebno je istakla pojavu podmornica sa vođenim raketama nove generacije na nuklearni pogon, opisujući ih kao one koje pružaju „ozbiljne mogućnosti za udare dugog dometa i sprečavanje sudara“ u arktičkom regionu. Izjava je široko protumačena kao da se odnosi na flotu nuklearnih podmornica klase Jasen, koje imaju znatno superiornije mogućnosti u poređenju sa brodovima prethodnih generacija, a nedavno su unapređene za integraciju hipersoničnih krstarećih raketa Cirkon.
U saopštenju NATO-a je jasno stavljeno do znanja da alijansa ne smatra ruske podmornice nevidljivim uprkos njihovoj sposobnosti da deluju ispod površine. „Možda su nevidljive ispod talasa. Ali ne i za nas. Mi ih vidimo, pažljivo pratimo razvoj događaja i da, ozbiljno shvatamo ovaj razvoj događaja“, navela je komanda. Mere za utišavanje klase Jasen-M su posebno opsežne, a mašine su postavljene na platformama za prigušivanje vibracija, dok su značajni napori uloženi u smanjenje hidrodinamičke buke. U decembru 2025. godine, komandant Britanske kraljevske mornarice, prvi mornarički lord, general Gvin Dženkinhas, upozorio je da bi britanske i savezničke snage uskoro mogle da izgube prednost u Atlantskom okeanu, ističući značajno jačanje ruskih podmorničkih kapaciteta.
Ruski predsednik Vladimir Putin je 24. jula 2025. godine potvrđen da je dao uputstva za nastavak serijske proizvodnje podmornica klase Jasenь-M, naglašavajući njihovu ulogu kao okosnice snaga opšte namene ruske mornarice. Vrhovni komandant ruske mornarice, admiral Aleksandar Moisejev, u martu 2026. godine potvrdio je da će mornarica u narednih 10 godina preći na raspoređivanje flote podmornica na nuklearni pogon, sastavljene isključivo od brodova klase Jasenь. Mornarica trenutno ima u svom sastavu sedam ovih plovila.
militarywatchmagazine.com
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