PILEĆE KUGLICE: Ovaj spoj ukusa je zaista predivan

Ove pileće kuglice možete poslužiti kao salatu, kao zanimljivo predjelo, a možete ih iskoristiti i za punjenje čeri paradajza

FOTO: Novosti

Sastojci

500 gr pilećeg belog mesa

10 kornišona

200 gr slanog kikirikija

2 pavlake

100 gr majoneza

1 kašika senfa

malo soli

malo bibera

sok od 1 limuna

100 gr susama

Priprema

Pileće belo meso skuvajte, ohladite, isecite na manje komade i stavite u secko. Sameljite sitno.

Susam propržite na suvom teflonskom tiganju, uz povremeno mešanje, dok lepo ne zamiriše i dobije zlatnu boju. Ostavite da se ohladi. Kikiriki sameljite u blenderu. Kornišone sitno iseckajte.

U veću činiju stavite samleveno pileće meso, kikiriki, kornišone, pavlaku, majonez i senf. Dodajte malo soli i bibera, pa sipajte i sok od jednog limuna. Sve dobro promešajte i sjedinite dok ne dobijete kompaktnu smesu pogodnu za oblikovanje. Od pripremljene smese pravite male kuglice. Svaku kuglicu uvaljajte u prepečeni susam. Ostavite u frižideru da se dobro ohlade i stegnu pre služenja.

Prijatno!