PILEĆE KUGLICE: Ovaj spoj ukusa je zaista predivan
Ove pileće kuglice možete poslužiti kao salatu, kao zanimljivo predjelo, a možete ih iskoristiti i za punjenje čeri paradajza
Sastojci
- 500 gr pilećeg belog mesa
- 10 kornišona
- 200 gr slanog kikirikija
- 2 pavlake
- 100 gr majoneza
- 1 kašika senfa
- malo soli
- malo bibera
- sok od 1 limuna
- 100 gr susama
Priprema
Pileće belo meso skuvajte, ohladite, isecite na manje komade i stavite u secko. Sameljite sitno.
Susam propržite na suvom teflonskom tiganju, uz povremeno mešanje, dok lepo ne zamiriše i dobije zlatnu boju. Ostavite da se ohladi. Kikiriki sameljite u blenderu. Kornišone sitno iseckajte.
U veću činiju stavite samleveno pileće meso, kikiriki, kornišone, pavlaku, majonez i senf. Dodajte malo soli i bibera, pa sipajte i sok od jednog limuna. Sve dobro promešajte i sjedinite dok ne dobijete kompaktnu smesu pogodnu za oblikovanje. Od pripremljene smese pravite male kuglice. Svaku kuglicu uvaljajte u prepečeni susam. Ostavite u frižideru da se dobro ohlade i stegnu pre služenja.
Prijatno!
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