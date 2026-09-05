Pošalji recept

PILEĆE KUGLICE: Ovaj spoj ukusa je zaista predivan

Milena Tomasevic

05. 09. 2026. u 12:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Ove pileće kuglice možete poslužiti kao salatu, kao zanimljivo predjelo, a možete ih iskoristiti i za punjenje čeri paradajza

ПИЛЕЋЕ КУГЛИЦЕ: Овај спој укуса је заиста предиван

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 500 gr pilećeg belog mesa
  • 10 kornišona
  • 200 gr slanog kikirikija
  • 2 pavlake
  • 100 gr majoneza
  • 1 kašika senfa
  • malo soli
  • malo bibera
  • sok od 1 limuna
  • 100 gr susama

Priprema

Pileće belo meso skuvajte, ohladite, isecite  na manje komade i stavite u secko. Sameljite sitno.

Susam propržite na suvom teflonskom tiganju, uz povremeno mešanje, dok lepo ne zamiriše i dobije zlatnu boju. Ostavite da se ohladi. Kikiriki sameljite u blenderu. Kornišone sitno iseckajte.

U veću činiju stavite samleveno pileće meso, kikiriki, kornišone, pavlaku, majonez i senf. Dodajte malo soli i bibera, pa sipajte i sok od jednog limuna. Sve dobro promešajte i sjedinite dok ne dobijete kompaktnu smesu pogodnu za oblikovanje. Od pripremljene smese pravite male kuglice. Svaku kuglicu uvaljajte u prepečeni susam. Ostavite u frižideru da se dobro ohlade i stegnu pre služenja.

Prijatno!

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Oglasio se saopštenjem FK Partizan pred 180. večiti derbi - važna poruka za sve navijače

Oglasio se saopštenjem FK Partizan pred 180. večiti derbi - važna poruka za sve navijače