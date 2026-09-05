SNS KREĆE U IZBORNU BORBU: Brnabić najavila obračun s "ljudima bez lica" i anonimnim plenumima

ČLANICA Predsedništva Srpske napredne stranke, Ana Brnabić, izjavila je danas da će se ta stranka na izborima boriti protiv ljudi bez lica, anonimnih plenuma i zborova i onih koji su ih iz inostranstva finansirali i organizovali, i podržala da kandidat SNS za predsednika Vlade Srbije bude Aleksandar Vučić.

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- Dok je Aleksandar Vučić vodio Srbiju dva i po puta su veće penzije nego što su bile, tri puta su veće prosečne plate u Srbiji. Izgradili smo, uz vođstvo Aleksandra Vučića, i puteve i pruge, otvorili radna mesta, spustili nezaposlenost sa 26 odsto na 7 odsto - rekla je Brnabićeva na sednici Glavnog odbora SNS u Nišu, a kojem prisustuje i predsednik Srbije i član Predsedništva SNS Aleksandar Vučić.

Brnabićeva je dodala da je pod vođstvom Aleksandra Vučića izgrađena snažna vojska, vođena suverena politika, otvorane bolnice, klinički centri, škole, prvi naučno-tehnološki parkovi i istakla da je Vučić vodio spoljnu politiku takvu da čuva svakog pojedinca u Srbiji.

- Aleksandar Vučić je personifikacija slobodne, snažne, suverene, pobedničke Srbije. Zbog toga je cilj srušiti Aleksandra Vučića. I to je jedina jednostavna istina. Oni koji hoće da sruše Aleksandra Vučića žele suprotnu, drugačiju Srbiju, podaničku i slabu Srbiju - kazala je Brnabićeva.

Dodala je da je današnji sastanak jedan od najvažnijih sastanaka SNS. Brnabićeva se tom prilikom osvrnula na, kako je rekla, nasilje koje je pretrpeo gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović 21. mart 2025. godine, ističući da smo tada bili svedoci užasnog nasilja u "domaćinskom i slobodarskom Nišu".

- To nasilje je počelo u Nišu, ono se onda prelilo u Novi Sad kada su pokušali da zapale naše stranačke prostorije i žive ljude u njima. Prelilo se nakon toga u Valjevo kada su takođe počeli da spaljuju naše stranačke prostorije koje su se nalazile u stambenoj zgradi, apsolutno ne vodeći računa o ljudima, o porodicama, o deci koja živi u toj stambenoj zgradi - navela je Brnabićeva.

Navela je i da se nasilje potom ponovilo u Vrnjačkoj Banji, gde se pucalo na stranačke prostorije SNS, potom u Pionirskom parku, gde su pokušali da ubiju čoveka samo zato što se nije slagao sa njima.

- Što je imao, valjda, sebi dao pravo da ima sopstveno mišljenje i da veruje u Aleksandra Vučića i u svoju Srbiju. Videli smo onda nasilje u Užicu i u mnogim, mnogim drugim gradovima širom Srbije. Protiv toga se mi, poštovani naprednjaci, danas borimo. Mi moramo da odbranimo Srbiju. Mi moramo da sačuvamo Srbiju. Ovakvo zlo, ovakva pošast koja se nadvila nad Srbijom, mi to od ratova ne pamtimo - ukazala je Brnabićeva.

Prema njenim rečima, postavljaju se tri pitinja - ko su ti ljudi, koje su njihove vrednosti i šta je to loše uradio Aleksandar Vučić za Srbiju.

- Studenti nisu. Nisu studenti blokirali naše fakultete i nisu studenti blokirali naše škole. Neki rektori i političari su blokirali fakultete i škole, po nečijem nalogu iz inostranstva - rekla je ona.

Dodala je da nisu studenti smislili ni plenume ni zborove, već neko drugi ko ih je finansirao, organizovao i logistički podržao. Naglasila je da se SNS ne bori protiv studenata, ističući da će ta stranka na izbornoj listi imati više studenata nego na takozvanoj "studentskoj listi".

- Ne borimo se mi protiv studenata. Studenti su uz Srbiju. I studenti su uz Aleksandra Vučića, ujedinjenu Srbiju - poručila je Brnabićeva.