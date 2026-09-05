SNS DONEO ODLUKU: Aleksandar Vučić nosilac liste na predstojećim izborima i kandidat za predsednika Vlade
PREDSEDNIK SNS Miloš Vučić podneo je predlog na glasanje pred članovima stranke da Aleksandar Vučić bude nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i da se Vučić kandiduje za predsednika Vlade Srbije, ako to bude narodna volja.
Nakon održanog glasanja, Aleksandar Vučić je dobio potpunu podršku članova SNS da on bude nosila liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i kandidat za premijera.
- Doneli smo odluku da na predsojećim izborima nastupamo sa listom "Alkesandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i da je nosilac liste Aleksandar Vučić i da je još Aleksandar Vučić kandidat za predsednika Vlade - rekao je Vučević.
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