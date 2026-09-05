Politika

SNS DONEO ODLUKU: Aleksandar Vučić nosilac liste na predstojećim izborima i kandidat za predsednika Vlade

В.Н.

05. 09. 2026. u 11:54

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK SNS Miloš Vučić podneo je predlog na glasanje pred članovima stranke da Aleksandar Vučić bude nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i da se Vučić kandiduje za predsednika Vlade Srbije, ako to bude narodna volja.

СНС ДОНЕО ОДЛУКУ: Александар Вучић носилац листе на предстојећим изборима и кандидат за председника Владе

Foto: Jutjub printskrin

Nakon održanog glasanja, Aleksandar Vučić je dobio potpunu podršku članova SNS da on bude nosila liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i kandidat za premijera.

- Doneli smo odluku da na predsojećim izborima nastupamo sa listom "Alkesandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i da je nosilac liste Aleksandar Vučić i da je još Aleksandar Vučić kandidat za predsednika Vlade - rekao je Vučević.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NOVAJLIJA LAK PLEN ZA SITI: Lampardova četa se neće lepo provesti na Etihadu

NOVAJLIJA LAK PLEN ZA SITI: Lampardova četa se neće lepo provesti na "Etihadu"