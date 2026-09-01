"SVESNI SMO ZABRINUTOSTI" Putin potvrdio: Rusija i Tadžikistan su u kontaktu po pitanjima bezbednosti
RUSIJA je u bliskom kontaktu sa Tadžikistanom po pitanjima bezbednosti, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin.
Na sastanku sa tadžikistanskim predsednikom Emomalijem Rahmonom, on je napomenuo da je Moskva svesna zabrinutosti Dušanbea u vezi sa Avganistanom.
„Svesni smo vaše zabrinutosti zbog onoga što se dešava u našoj susednoj zemlji, Avganistanu. U bliskom smo kontaktu po ovim i drugim pitanjima vezanim za bezbednost“, naglasio je ruski lider .
Krajem maja ove godine, Putin je potpisao dokument o otvaranju predstavništava Ministarstva unutrašnjih poslova u Rusiji i Tadžikistanu.
(RT)
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