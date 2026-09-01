SABOTAŽA U FABRICI DRONOVA! Poljski Ministar o požaru u WB Electronics

POŽAR koji je u ponedeljak izbio u fabrici dronova u Poljskoj verovatno je posledica sabotaže, izjavio je danas poljski ministar unutrašnjih poslova Marčin Kiervinski.

FOTO: Pokrajinska vlada

Vatra je izbila u proizvodnom pogonu fabrike WB Electronics u mestu Skaržisko-Kameni, na jugu Poljske, čije dronove koristi ukrajinska vojska, navodi Rojters.

-Sve ukazuje da je reč o aktu sabotaže, rekao je Kiervinski novinarima.

Tužioci su juče rekli da istražuju da li su u namerno izazvanom požaru učestvovale strane obaveštajne agencije.

Požar je izbio nekoliko minuta posle ponoći, u noći između nedelje i ponedeljka, a vatra je zahvatila prostoriju odeljenja za montažu, prenosi Polsat News.

U trenutku izbijanja požara fabrika nije radila i nije bilo povređenih, saopštila je policija.

WB Electronics je vodeća kompanija u okviru poljske Grupe WB, koja proizvodi vojne bespilotne letelice, uključujući dronove FT5 i FlyEye, kao i lutajuću municiju Warmate.

Tanjug

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