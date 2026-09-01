Svet

11 ČLANICA EU UPUTILO ZAHTEV KAJI KALAS: Ukinite pravo veta

Novosti online

01. 09. 2026. u 13:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Grupa od 11 zemalja Evropske unije zatražila je da se okonča, kako su ocenili "opstruktivna" politika veta. Tvrde da je "paralisala" spoljno delovanje bloka poslednjih godina, uz napomenu da princip iskrene saradnje mora imati prednost.

11 ЧЛАНИЦА ЕУ УПУТИЛО ЗАХТЕВ КАЈИ КАЛАС: Укините право вета

Foto: Tanjug/Ezra Acayan/Pool Photo via AP

Austrija, Danska, Belgija, Finska, Francuska, Nemačka, Luksemburg, Holandija, Rumunija, Španija i Švedska u pismu insistiraju na ideji prelaska sa sistema jednoglasnosti na kvalifikovanu većinu u spoljnoj politici, navodi portal "Juronjuz".

"Kultura konsenzusa Unije je važan izvor njenog legitimiteta. Stoga nastavljamo da težimo konsenzusu gde god je to moguće", navodi se u zajedničkom pismu upućenom visokom predstavniku EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaji Kalas.

U pismu se dodaje da se mora osigurati da kultura konsenzusa podstiče zajedničku akciju, a ne da je sprečava.

"U suprotnom ćemo imati legitimitet, ali ne i snagu", navodi se u pismu.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PUTIN POSLAO JASNU PORUKU SVETU: Evo šta Rusija traži
Svet

0 0

PUTIN POSLAO JASNU PORUKU SVETU: Evo šta Rusija traži

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin ocenio je danas da potencijal Ujedinjenih nacija (UN) nije iskorišćen i da je neophodno povećati efikasnost rada te međunarodne organizacije i proširiti zastupljenost njenih organa, uključujući i Savet bezbednosti.

01. 09. 2026. u 13:04

Politika
Tenis
Fudbal
Meridianbet spaja Beograd i Pariz: Nova era UFC klađenja!

Meridianbet spaja Beograd i Pariz: Nova era UFC klađenja!