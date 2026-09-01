11 ČLANICA EU UPUTILO ZAHTEV KAJI KALAS: Ukinite pravo veta
Grupa od 11 zemalja Evropske unije zatražila je da se okonča, kako su ocenili "opstruktivna" politika veta. Tvrde da je "paralisala" spoljno delovanje bloka poslednjih godina, uz napomenu da princip iskrene saradnje mora imati prednost.
Austrija, Danska, Belgija, Finska, Francuska, Nemačka, Luksemburg, Holandija, Rumunija, Španija i Švedska u pismu insistiraju na ideji prelaska sa sistema jednoglasnosti na kvalifikovanu većinu u spoljnoj politici, navodi portal "Juronjuz".
"Kultura konsenzusa Unije je važan izvor njenog legitimiteta. Stoga nastavljamo da težimo konsenzusu gde god je to moguće", navodi se u zajedničkom pismu upućenom visokom predstavniku EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaji Kalas.
U pismu se dodaje da se mora osigurati da kultura konsenzusa podstiče zajedničku akciju, a ne da je sprečava.
"U suprotnom ćemo imati legitimitet, ali ne i snagu", navodi se u pismu.
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