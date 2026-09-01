HOKON VIII JE NOVI KRALJ NORVEŠKE: Položio zakletvu pred Parlamentom (FOTO)

NOVI norveški kralj, Hokon VIII, položio je danas zakletvu pred Parlamentom, što je označilo prvi veliki institucionalni korak njegove vladavine.

Foto: Tanjug/ Javad Parsa/POOL photo via AP

Njegova supruga, kraljica Mete-Marit, nije mogla da prisustvuje ceremoniji, jer se još uvek oporavlja od transplantacije pluća.

- Obećavam i kunem se da ću upravljati Kraljevinom Norveškom u skladu s njenim Ustavom i zakonima. Neka mi svemogući i sveznajući Bog pomogne - izjavio je Hokon VIII.

On je postao norveški monarh kada je kralj Harald V preminuo u petak u 89. godini.

Usvojio je moto "Sve za Norvešku", koji datira još od njegovog pradede, prenosi AP.

Foto: Tanjug/Lise Aserud/Pool Photo via AP

Hokon je od kraljevske palate do norveškog parlamenta Stortinga, došao u otvorenom automobilu, nakon čega je predsednik parlamenta Masud Garahkani pročitao zvaničnu objavu o Haraldovoj smrti i Hokonovom nasleđivanju.

Norveška monarhija ima stare korene, a poreklo vuče od kralja Haralda Lepe vlasi u devetom veku.

Kada je Norveška povratila nezavisnost od Švedske 1905. godine, tri četvrtine glasača na nacionalnom referendumu odobrilo je obnavljanje monarhije.

Danas je njena uloga uglavnom simbolična, jer moć leži u rukama izabrane vlade i parlamenta, ali kraljevska porodica zemlje zadržava ulogu u promociji bogate nacije širom sveta.

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