NAJMANJE 20 GERILACA UBIJENO U BOMBARDOVANJU PO NALOGU NOVE VLADE: Uhapšeno petoro, oslobođena dva maloletnika (VIDEO)

NAJMANjE 20 gerilaca ubijeno je u Kolumbiji u bombardovanju koje je naredila nova vlada u oblastima pod kontrolom pobunjenika, saopštio je predsednik Kolumbije Abelardo de la Esprijelja.

Foto: Printscreen

- Neutralisali smo 20 narko-terorista, uhapsili pet osoba i oslobodili dva maloletnika - rekao je De la Esprijela u video-poruci objavljenoj na društvenoj mreži Iks.

¡Golpe demoledor a las disidencias de alias “Iván Mordisco” en Guaviare!



La Operación Militar AZARÍAS deja hasta el momento 27 integrantes de la estructura Carolina Ramírez afectados: 20 muertos en desarrollo de operaciones militares, 5 capturados y 2 menores recuperados.… pic.twitter.com/ljXB7gRP6D — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 1, 2026

Operacija protiv gerilaca pod komandom najtraženijeg pobunjenika u zemlji Ivana Mordiska izvedena je u ponedeljak u zoru u oblasti Gvavijare na jugu Kolumbije.

Reč je o najkrvavijem bombardovanju od dolaska De la Esprijelje na vlast 7. avgusta.

Obećao je odlučnu borbu protiv kriminalnih grupa koje se finansiraju trgovinom drogom, iznudama i ilegalnim rudarstvom, prenosi France 24.

Ovo je ujedno treće bombardovanje koje je sprovela nova vlada, a prema navodima vojnog izvora, broj žrtava najveći je od perioda predsednika Huana Manuela Santosa, koji je bio na vlasti od 2010. do 2018. godine.

U prva dva bombardovanja poginula su četiri maloletnika, dvojica od 15 i dvojica od 16 godina, dok za sada nije poznato da li među žrtvama najnovije operacije ima maloletnika.

- Za petama smo ti, Mordisko... nateraću te da platiš za sve zlo koje si naneo Kolumbiji - poručio je De la Esprijela lideru pobunjenika.

On je najavio jačanje saradnje Kolumbije sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom u borbi protiv organizovanog kriminala.