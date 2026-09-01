NAJMANJE 20 GERILACA UBIJENO U BOMBARDOVANJU PO NALOGU NOVE VLADE: Uhapšeno petoro, oslobođena dva maloletnika (VIDEO)
NAJMANjE 20 gerilaca ubijeno je u Kolumbiji u bombardovanju koje je naredila nova vlada u oblastima pod kontrolom pobunjenika, saopštio je predsednik Kolumbije Abelardo de la Esprijelja.
- Neutralisali smo 20 narko-terorista, uhapsili pet osoba i oslobodili dva maloletnika - rekao je De la Esprijela u video-poruci objavljenoj na društvenoj mreži Iks.
Operacija protiv gerilaca pod komandom najtraženijeg pobunjenika u zemlji Ivana Mordiska izvedena je u ponedeljak u zoru u oblasti Gvavijare na jugu Kolumbije.
Reč je o najkrvavijem bombardovanju od dolaska De la Esprijelje na vlast 7. avgusta.
Obećao je odlučnu borbu protiv kriminalnih grupa koje se finansiraju trgovinom drogom, iznudama i ilegalnim rudarstvom, prenosi France 24.
Ovo je ujedno treće bombardovanje koje je sprovela nova vlada, a prema navodima vojnog izvora, broj žrtava najveći je od perioda predsednika Huana Manuela Santosa, koji je bio na vlasti od 2010. do 2018. godine.
U prva dva bombardovanja poginula su četiri maloletnika, dvojica od 15 i dvojica od 16 godina, dok za sada nije poznato da li među žrtvama najnovije operacije ima maloletnika.
- Za petama smo ti, Mordisko... nateraću te da platiš za sve zlo koje si naneo Kolumbiji - poručio je De la Esprijela lideru pobunjenika.
On je najavio jačanje saradnje Kolumbije sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom u borbi protiv organizovanog kriminala.
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