PREKOMERNI TURIZAM UNIŠTAVA AUTENTIČNOST: Kada putovanje postaje predstava - Gde prestaje pravo iskustvo, a počinje turistička zamka?

U POTRAZI za autentičnim iskustvom i stvarnim životom, turisti sve češće nailaze na unapred osmišljene predstave prilagođene posetiocima, dok lokalna tradicija postaje deo turističke ponude.

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Gde prestaje pravo iskustvo, a počinje turistička zamka?

None, oslonac svake italijanske porodice, postale su svojevrsna italijanska institucija - simbol domaće atmosfere, mudrosti i tradicije. Ipak, restorani u Rimu nedavno su se našli na udaru kritika zbog iskorišćavanja tog stereotipa - u izloge postavljaju našminkane starije žene kako bi namamili naivne turiste da uđu.

Nema ničeg novog u preteranoj komercijalizaciji nacionalnih dragocenosti, jer su putnici su oduvek tragali za jedinstvenim i autentičnim iskustvima. Nekada se, međutim, do njih dolazilo uz mnogo truda, a danas se očekuje da jednostavno upadnete u lokalni život, a usput obiđete i nekoliko mesta sa liste onih koja morate videti, uočavaju putopisci.

Iako je nekada izražavao iskrenu želju da se upozna lokalni način života, koncept putovanja tokom kojeg bismo nedelju dana "živeli kao lokalci" postao je kliše, smatraju turistički znalci.

Ističu da su ga prisvojile brojne kompanije, koji nudi čitav niz aktivnosti osmišljenih tako da turistima pruže doživljaj "lokalnog života", poput uvežbavanja K-pop koreografije sa plesačem u Seulu.

Preduzimljivi ljudi širom sveta koriste rast turizma i stvaraju sve više onoga za šta veruju da stranci žele da vide i ponesu kući. Spontane i prirodne interakcije jednostavno zahtevaju previše vremena, smatraju.

KADA AUTENTIČNOST POSTANE ZABAVA

Kulturni običaji i tradicije sve češće se prilagođavaju turistima, pa ono što je nekada bilo autentično može postati inscenirano i pretvoreno u zabavu, ističu mnogi putnici. Ta pojava vidljiva je u različitim delovima sveta, gde se lokalne tradicije i simboli koriste za privlačenje posetilaca i prodaju suvenira.

Jedan od primera su vudu lutke u Togu, čije se povezivanje sa zabadanjem igala i bacanjem kletvi više oslanja na holivudske predstave nego na stvarnu zapadnoafričku tradiciju.

Komercijalizacija se, međutim, ne zaustavlja na suvenirima. "Posete selima" i različiti "kulturni programi" turistima nude susret sa autohtonim zajednicama, ali inscenirani nastupi mogu da pretvore tradiciju u predstavu namenjenu publici. Tako se kulturni običaji prilagođavaju očekivanjima turista - od plesova Masaija ispred rekonstruisanih tradicionalnih naselja do ljudi koji se u Laponiji prerušavaju u vilenjake Deda Mraza i predstavljaju uzgajivači irvasa, smatraju mnogi.

Iako takve interakcije na prvi pogled mogu delovati bezazleno, veliki broj turista može da naruši osetljivu ravnotežu između očuvanja tradicije i njenog pretvaranja u robu namenjenu posetiocima.

ZAČARANI KRUG IZVEŠTAČENOSTI

U potrazi za autentičnim iskustvom, turisti vremenom sami doprinose stvaranju izveštačene stvarnosti. Nastupi, proizvodi i turistički sadržaji sve češće se osmišljavaju tako da odgovaraju onome što posetioci očekuju da vide i dožive.

Potraga za slikom destinacije kakva je predstavljena u turističkim brošurama može doprineti stvaranju lažne predstave o stvarnom životu. Turisti još pre putovanja imaju određena očekivanja, a kada ih stvarnost ne ispuni, mogu nesvesno početi da je prilagođavaju sopstvenoj predstavi o tom mestu.

Ipak, autentično iskustvo ne znači da turisti treba da posmatraju lokalno stanovništvo kao atrakciju. Istovremeno, stvarni život nije uvek uređen i egzotičan onako kako se prikazuje u turističkim ponudama.

Na mnogim mestima autentično putničko iskustvo zato je razvodnjeno, iskorišćeno ili izmenjeno gotovo do neprepoznatljivosti. Ipak, ono nije nestalo. Stvarni susreti sa lokalnim stanovništvom i dalje su mogući upravo onda kada se odbace unapred stvorene predstave i prihvate svakodnevni, obični i nesavršeni aspekti života.

Italijanske none su dobar primer te razlike. One i dalje kuvaju, čiste, žale se i razgovaraju sa komšinicama u porodičnom i komšijskom okruženju, ali to nije isto što i inscenirano razvlačenje sveže testenine u izlogu restorana za potrebe turista.

Pravo putničko iskustvo podrazumeva spremnost da se prihvate nepoznato, svakodnevno i nesavršeno, savetuju turistički stručnjaci, a piše "Telegraf".

(rt.rs)

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